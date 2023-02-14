10 ilde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem nedeniyle ligden çekilen takımlara bir yenisi daha ekleniyor. Deprem bölgesinde olmayan TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'un ligden çekilip çekilmediği merak ediliyor. Peki, Sivas Belediyespor ligden çekildi mi? Sivas Belediyespor ligden neden çekildi?

SİVAS BELEDİYESPOR LİGDEN ÇEKİLDİ Mİ?

Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin yankıları sürüyor. Daha önce yıkımı yaşayan illerde ligden çekilen takımların ardından deprem bölgesinde olmamasına rağmen Sivas Belediyespor da TFF'ye başvuru yaparak çekilme kararı aldı. Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgede bulunan futbol kulüplerinden ligden çekilenler oldu. TFF ise, geçtiğimiz günlerde ligden çekilmek isteyen takımların başvurularını kabul etti. Alınan bilgiye göre Sivas Belediyespor Kulübü yönetimi de yaşanan deprem, ekonomik sıkıntı ve birçok futbolcusunun ailesinin yanına gitmesini sebep göstererek ligin kalan bölümü için hakları saklı kalmak kaydıyla lige devam etmeyeceklerini TFF'ye bildirdi.

KARARI TFF VERECEK

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Sivas Belediyespor'un çekilme talebini TFF'ye ilettiği ve son kararı da yine TFF'nin vereceği kaydedildi.

"FUTBOLCULAR, AİLELERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Konu hakkında açıklamalar yapan Sivas Belediyespor Asbaşkanı Taner Karabal, "Sivas'ın Malatya ve Maraş'a sınır ilçelerinde çok sayıda hasarlı ev var. Futbolcularımız, depremden dolayı ailelerini düşünüyorlar ve oynamak istemiyorlar. Depremi menfaatinde kullanacak adamlar değiliz." ifadelerini kullandı.