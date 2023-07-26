Sivas Belediyesi Hanımeli Çarşısı Ev Hanımlarına Maddi Kazanç Sağlıyor

Sivas Belediyesi tarafından oluşturulan Hanımeli Çarşısı, ev hanımlarına maddi kazanç sağlıyor. Kadınların ürettiği ürünler çarşıda satışa çıkarılıyor.

Sivas Belediyesi tarafından ev hanımlarını desteklemek ve maddi kazanç sağlamak adına başlatılan Hanımeli Çarşısı projesi ilgi görüyor. Türkiye'de ilk olarak başlatılan proje ile ev hanımları hem sosyalleşiyor hem de maddi kazanç elde ediyor. Ev hanımlarının el emeği göz nuru ürünleri bu özel çarşıda satışı yapılarak geliri ay sonunda hesaplarına yatırılıyor.

"Ürünleri satıp üyelerimizin hesaplarına yatırıyoruz"

Çarşı hakkında bilgiler veren Sivas Belediyesi Hanımeli Çarşısı Koordinatörü Bilal Kolsuz, "Emeğe saygı üretime katkı sloganıyla yola çıktığımız belediyemizin halka hizmet ve ev hanımlarını desteklemek adına oluşmuş olduğu bir projedir burası. Özellikle ev hanımlarımızın evlerinde yapmış oldukları ürünleri, ya da el sanatlarımızın üretilmiş el ürünlerinin burada sergilenmesini ve satışını gerçekleştiriyoruz. Belediyemizin buradan ticari bir kazancı yoktur. Ürünleri satıp üyelerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Dikiş nakış ve çeyiz ürünleriyle beraber Sivas el sanatları ürünlerimiz var. Ebru, tezhip, hat, Sivas bıçağı ve ahşap oyma ürünlerimiz var" dedi.

Mağazada bulunan ürünler hakkında bilgi veren Kolsuz, çarşıdaki tüm ürünlerin Sivas merkezde yaşayan üyelerin ürünleri olduğunu belirterek, "Dikiş, nakış ve mefruşat ürünleri ile birlikte Sivas El Sanatları ürünleri var. Buradaki ürünlerin tamamı Sivas merkezde yaşayan üyelerimizin üretmiş olduğu ürünler. İl dışında ikamet edenlerden ürün almıyoruz. Hobi olarak yapan üyelerimiz de var. Ay sonunda satılan ürünlerin listesini çıkarıyoruz. Üyemizin kaç tane ürünü satıldıysa hesaplarına yatırıyoruz" diye konuştu.

"Bu Türkiye'de ilk uygulamadır"

Satışlardan memnun olduklarını dile getiren Bilal Kolsuz, şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşlarımızın ilgisi gayet güzel. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Yüksek hızlı tren ile gelen turist kafileleri uğruyor. Hanımeli Çarşısı mağaza konsepti ile hizmet veriyor. Bütün ürünlerimiz barkodludur. Bu Türkiye'de ilk uygulamadır." - SİVAS