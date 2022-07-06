Sivas bayram namazı saat kaçta? Sivas Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

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SİVAS BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Sivas bayram namazı saat 05.46'da kılınacak. Sivas bayram namazı saati yanı sıra Sivas ilçelerinin bayram namazı saati de merak edilenler arasında. İşte, Sivas ilçelerinin bayram namazı saati:

Akıncılar bayram namazı saati: 05:40

Altınyayla bayram namazı saati: 05:49

Divriği bayram namazı saati: 05:43

Doğanşarbayram namazı saati: 05:43

Gemerek bayram namazı saati: 05:52

Gölova bayram namazı saati: 05:39

Gürün bayram namazı saati: 05:48

Hafik bayram namazı saati: 05:45

Kangal bayram namazı saati: 05:46

Koyulhisar bayram namazı saati: 05:42

Şarkışla bayram namazı saati: 05:50

Sivas bayram namazı saati: 05:46

Suşehri bayram namazı saati: 05:41

Ulaş bayram namazı saati: 05:47

Yıldızeli bayram namazı saati: 05:48

Zara bayram namazı saati: 05:43

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek.