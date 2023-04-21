Sivas Bayram namazı saat kaçta? Sivas Bayram namazı saati! Sivas Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?

Ramazan ayının sona ermesi ve Ramazan Bayramının başlangıcı olarak belirlenen bayramın ilk gününde nama kılmak isten Müslümanlar tarafından Sivas Bayram namazı saat kaçta? Sorusu merak edilmekte. Peki, Sivas Bayram namazı saat kaçta? Sivas Bayram namazı saati! Sivas Bayram namazı ezanı ne zaman okunuyor?