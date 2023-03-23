Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakti merak konusu oldu. Peki, Sivas akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? Sivas iftara ne kadar kaldı? İşte detaylar...

23 Mart Sivas imsakiye! Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar tarafından iftar vakitleri araştırılmakta. İftara kaç saat kaldığı merak konusu oldu. Peki, Sivas akşam ezanı saat kaçta, iftar ne zaman? 23 Mart Sivas imsakiye! Sivas iftara ne kadar kaldı? Detaylar haberimizde...

SİVAS İFTAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivas'da oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı vaktine göre oruçlarını açmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 23 Mart Sivas için imsak vakti 05:00, iftar saati ise saat 18:53 olarak açıklanmıştır.

23 MART SİVAS İMSAKİYE!