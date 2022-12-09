Son günlerde merak edilen isimler arasında yer alan Sıtkı Ayan ismi de yer alıyor. Bu nedenle Sıtkı Ayan kimdir? Sorusu gün içerisinde birçok kez araştırılıyor. Konuya ilişkin sıklıkla merak edilen bir diğer soru ise Sıtkı Ayan nereli, mesleği ne? Sorusu oluyor. Peki, Sıtkı Ayan kimdir? Sıtkı Ayan nereli, mesleği ne? Sıtkı Ayan hayatı ve biyografisi

Sıtkı Ayan nereli, mesleği ne? kaç yaşında? Soruları, arama motorları üzerinde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı.Bu haberimizde merak edenler için Sıtkı Ayan kimdir?Sorusunu yanıtladık. Peki, Sıtkı Ayan kimdir? Sıtkı Ayan nereli, mesleği ne? Sıtkı Ayan hayatı ve biyografisi

SITKI AYAN KİMDİR?

Sıtkı Ayan, Sivas'ın Gölova ilçesinde doğdu. Çocukluğunu Sivas'ta geçiren Ayan, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde eğitim gördü. Daha sonra, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Ancak kendi mesleğini yapmayarak petrol işine girdi. Sudan ile İran'daki petrol sahalarında yaptığı çalışmalarla bilinen Ayan, İran ve Türkmen doğalgazını Avrupa'ya taşınmasında rol oynadı. Sıtkı Ayan'ın Bahaddin Ayan adında bir oğlu olduğu biliniyor. Ünlü iş insanın yönetim kurulunda bulunduğu ve ortak olduğu şirketlerin sayısının 20^'den fazla olduğu biliniyor.