7 bin kişinin mağdur olduğu site sakinleri suç duyurusunda bulundu

BURSA - Bursa'nın en gözde inşaat projelerinden biri olan ve yapıldığı dönemde birçok ödül alan projenin ortak kullanım alanlarının kamusal alan olması sebebiyle duvarları yıkıldı. Site sakinleri park, oyun alanı ve bahçenin kamusal alan olması sebebiyle hırsızlık ve taciz olaylarının olduğunu belirtti. Site sakinleri 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla Sinpaş GYO Bursa Modern sitesi yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bursa'da bin 466 konutun olduğu ve yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı Sinpaş GYO Bursa Modern sitesinin ortak kullanım alanlarının kamusal alan olduğunun ortaya çıkmasının ardından site duvarları belediye ekiplerince yıkıldı. Sitenin park, oyun alanı ve bahçesinin kamusal alan olduğu ve bu nedenle siteyi çevreleyen duvarların bir kısmının yıkımı için gelen ekiplere site sakinleri tepki gösterdi. Gelen iş makinelerinin önüne geçip üstüne çıkarak yıkımı engellemeye çalışan vatandaşlar yıkımı durdurdu. Site yönetimi ve belediye yöneticilerinin istişareleri doğrultusunda yıkım ertelense de 10 gün sonra duvarlar yıkıldı.

Site duvarlarının yıkılmasıyla ortada kaldıklarını belirten Site sakinlerinden Serbülent Seçilmiş, "2007 yılından geçen seneye kadar huzur ve sükunet içerisinde yaşanan bir yerdi. Geçen sene belediye mahkeme kararı ile duvarlarımızı yıktı. Buna sebep olan müteahhit firmanın yapmış olduğu desteksiz anlaşmalardı. Sitenin etrafını saran duvarlar içerisinde huzurlu bir şekilde yaşarken duvarlarımızın yıkılmasıyla ortada kaldık. Bu konuda mağduruz ve mağduriyetimizi anlatmak üzere müteahhit firma ile 6 ay süren görüşmemiz oldu. Ancak müteahhit firma bu 6 ay içerisinde bizi de oyaladı. Biz buradan evlerimizi alırken lüks marka araçlar ile gezdirdiler. Burada size "bir daire sahibi değil yaşam alanı satıyoruz" dediler. Geldiğimiz noktada burası bizim için yaşam alanı olmaktan çıkmış durumda. Bize satış yaparken kataloglarda etrafı çevrili "Bursa'nın en güzel projesi hatta Türkiye'nin ödüllü inşaat projesi" diye sattılar. Biz kendimizi dolandırılmış hissediyoruz" dedi.

Duvarlarının yıkılmasıyla yabancıların siteye girdiği hırsızlık ve taciz olaylarının meydana geldiğini iddia eden Neşe Günay, "Biz Sinpaş Bursa Modern Sitesi sakinleriyiz. Kendimize ait olan bahçenin kamuya ait olduğunu öğrendik. Daha sonra görevliler gelerek bahçe duvarını yıktı. Sitemiz açık bir hale geldi. Dışarıdan yabancılar girmeye başladı. Hırsızlık, taciz gibi olaylar meydana geldi. Biz bu durumdan dolayı mağduruz. Biz dairelerimizi site içerisinde aldık. Yaşadığımız mağduriyetin bir an önce düzeltilmesini istiyoruz" dedi.

Adliye önünde toplanan mağdurlar site yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundular