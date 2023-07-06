Site Aidatlarındaki Artış Kiracıları Zorluyor

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, kiralık konut fiyatlarındaki artışın ardından site aidatlarının da yükseldiğini belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın aidatların düzenlenmesi ve adaletli bir şekilde paylaşılması için çalışmalar yaptığını söyledi.

CEREN BALA TEKE

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, "Gündemde olan kiralık konut fiyatlarının artışından sonra site aidatları da kiracıların canını yakmaya başladı. Asgari ücretin yüzde 34 zam görmesiyle site aidatlarında da bir hareketlilik başladı. Buna yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ciddi çalışmalar içerisinde. Sitedeki aidatların düzenlenmesi, takibi ve vatandaşa yükünün adaletli bir şekilde paylaşılması adına ciddi bir çalışma içerisinde" dedi.

ATEM Başkanı Hakan Akçam, bugün yaptığı açıklamada, site ve apartmanlardaki aidat artışlarını değerlendirdi. Akçam, şunları söyledi:

"Gündemde olan kiralık konuk fiyatlarının artışından sonra site aidatları da kiracıların canını yakmaya başladı. Asgari ücretin yüzde 34 zam görmesiyle site aidatlarında da bir hareketlilik başladı. Buna yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ciddi çalışmalar içerisinde. Site yönetimi, sitedeki aidatların düzenlenmesi, takibi ve vatandaşa yükünün adaletli bir şekilde paylaşılması adına ciddi bir çalışma içerisinde.

Ankara'da şu an için orta halli bir sitede 500 ila bin 250 TL arası aidatlar isteniyor ve alınıyor. Güvenlikli ve daha lüks sitelerde ise 3 bin ila 5 bin liraya kadar değişen aidatlar alınıyor. Bunun için bir düzenleme şarttı. Özellikle asgari ücretin artışından sonra bu, ciddi anlamda bir gereksinim oldu. Ankara Emlakçılar Odası olarak buna yönelik çalışmalarımız da var. Bakanlığa da bununla ilgili çalışmalar, teklifler sunacağız. Profesyonel site yönetiminin yapılması ve site aidatlarının daha düzenli, tasarruflu bir şekilde yakıtı ve diğer işleri, giderleri değerlendirmesi için bir yönetim lazım. Buna yönelik de profesyonel site yöneticileri var. Fakat bu site yöneticiliği şirketlerinin düzenlenmesi ve takibi de çok önemli. Örneğin aidat 500 lira ise site yönetim şirketlerinin de belirli bir miktarı kendilerine almaları söz konusu. Bunun için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın buna yönelik çalışması ve takibini çok önemsiyoruz. Kiralık dairelerde yüzde 25'lik sabitleme gibi bu tarafta da bir sabitlenme olmasını istiyoruz."