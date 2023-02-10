Sismik izolatör nedir ve sismik izolatör ne işe yarar merak ediliyor. Deprem izolatörü özellikleri neler olduğu araştırılıyor. Sismik izolatör nedir ve sismik izolatör ne işe yarar sıklıkla gündeme geliyor. Peki, Sismik izolatör nedir? Sismik izolatör ne işe yarar? Deprem izolatörü özellikleri neler?

Sismik izolatör, deprem anında meydana gelen sarsıntıyı en aza indiriyor ve hayat kurtarıyor. Sismik izolatör nedir ve sismik izolatör ne işe yarar merak ediliyor. Deprem izolatörü özellikleri neler olduğu araştırılıyor. Sismik izolatör nedir? Sismik izolatör ne işe yarar? Deprem izolatörü özellikleri neler? Detaylar haberimizdedir…

SİSMİK İZOLATÖR NEDİR?

Sismik izolatöre sistemi, sarsıntıyı yüzde 80'e kadar azaltıyor. Türkiye, merkez üsleri Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ile sarsıldı. Tüm ülkeyi yasa boğan bu felaket sonucunda deprem gerçeğiyle bir kez daha karşılaşıldı. Deprem anında en büyük tehlike ise dayanıklılığı düşük olan binalarda yer alıyor. Ancak sismik izolatör teknolojisi sayesinde yapıların depreme dayanıklılığını artırmak mümkün.

SİSMİK İZOLATÖR NE İŞE YARAR?

Sismik izolatör farklı şekilde sismik yalıtım adıyla da karşımıza çıkıyor. Bu sistem, depremin hasar potansiyelini en az seviyeye indirmek için kullanılan bir araçtır. Yapıya gelen rüzgar, deprem vb. yüklerin azaltılmasını sağlayan bu sistem, deprem kuvvetlerinin en az seviyeye inmesine yardımcı oluyor.

Sismik izolasyon sistemi, olmayan yapılar kendi ağırlıklarının 1/10'u kadar yük taşıyabiliyor. Bundan daha fazla yük gelmesi durumunda ise yapıda kalıcı deformasyonlar oluşuyor ve kolon-kiriş birleşim yerlerinde kırılmalar meydana geliyor. Fakat sismik izolasyona sahip olan yapılar bu değerin üstüne çıkabiliyor. Bunun nedeni de sismik izolatörlerin gelen yatay yükü azaltması oluyor.

DEPREM İZOLATÖRÜ ÖZELLİKLERİ NELER?

Bu sistem, deprem anında üzerinde yer alan yapının sarkaç gibi küçük salınım yapmasını sağlar. Betonarme perdelerin ve taşıyıcı kolonların altına yerleştirilen sismik izolatörler, deprem anında sağa ve sola kayarak deprem etkisini azaltıyor. Bununla birlikte üst katların hissedeceği sarsıntıyı yüzde 80'e kadar azaltıyor.

Tüm bunların yanı sıra sahip olduğu kauçuk tabakalar sayesinde kimyasallar, pas, nem ve zararlı ultraviyole ışınlara karşı da dayanıklılığa sahip. Bu sayede de malzeme bozulmalarının önüne geçiyor ve 60 yıla yakın bir dayanıklılık gösteriyor.