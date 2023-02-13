Sismik izolatör, enerjiyi emecek ve bina üzerinde sönümleme tesiri oluşturacak formda icat edilmiştir. Özellikle deprem bölgesindeki binalara bu sistemin kurulması tavsiye ediliyor. Vatandaşlar, Sismik izolatör fiyatları ne kadar, kaç TL 2023? Binalara sismik izolatör sistemi kurmanın maliyeti ne kadardır? merak ediyor. İşte detaylar...

Kahramanmaraş'taki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Depremde birçok bina yıkılırken bazı binalar ise sapasağlam kalmıştı. Bunun ardından vatandaşlar sismik izolatör hakkında detayları merak etti. Peki, Sismik izolatör fiyatları ne kadar, kaç TL 2023? Binalara sismik izolatör sistemi kurmanın maliyeti ne kadardır? İşte ayrıntılar...

SİSMİK İZOLATÖR NEDİR?

Sismik izolatör, enerjiyi emecek ve bina üzerinde sönümleme tesiri oluşturacak formda icat edilmiştir. Bu sistem yapıya esneklik ve hareketin bir kısmını azaltır. Sismik izolatör 1900'lerde kullanılmaya başlandı fakat 1970'lerde sıkı kullanıma geçti.

Sismik İzolatör Kullanmanın Avantajları ve Özellikleri

- İzolasyon sağlanması ve depreme karşı güçlü bir bina elde etmenin bir yöntemidir.

- Bina içinde ki eşyaların zarar görmesini engeller.

- Yapıya stabilizasyon sağlar.

- Sismik enerjiyi dağıtmanın yoludur.

- Deprem anında yapıdaki malzemelerin deformasyonunu engeller.

SİSMİK İZOLATÖR MALİYETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sismik izolatör sisteminin fiyatları değişkenlik göstermektedir. Yurt dışındaki fiyatlar ortalama 6 bin dolar civarlarındadır. Yurt dışında izolatörün tanesi ortalama 6 bin dolar seviyelerindedir. Ek olarak bir bina için en az 40 adet sismik izolatör gerekebilir. Bu da fiyat olarak bir bina için 240 bin dolar yani güncel kurla 4.5 milyon TL'ye denk gelmektedir.

SİSMİK İZOLATÖR NASIL ÇALIŞIR, ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Sismik izolasyon sistemi, olmayan yapılar kendi ağırlıklarının 1/10'u kadar yük taşıyabiliyor. Bundan daha fazla yük gelmesi durumunda ise yapıda kalıcı deformasyonlar oluşuyor ve kolon-kiriş birleşim yerlerinde kırılmalar meydana geliyor. Fakat sismik izolasyona sahip olan yapılar bu değerin üstüne çıkabiliyor. Bunun nedeni de sismik izolatörlerin gelen yatay yükü azaltması oluyor.

Bu sistem, deprem anında üzerinde yer alan yapının sarkaç gibi küçük salınım yapmasını sağlar. Betonarme perdelerin ve taşıyıcı kolonların altına yerleştirilen sismik izolatörler, deprem anında sağa ve sola kayarak deprem etkisini azaltıyor. Bununla birlikte üst katların hissedeceği sarsıntıyı yüzde 80'e kadar azaltıyor.

Tüm bunların yanı sıra sahip olduğu kauçuk tabakalar sayesinde kimyasallar, pas, nem ve zararlı ultraviyole ışınlara karşı da dayanıklılığa sahip. Bu sayede de malzeme bozulmalarının önüne geçiyor ve 60 yıla yakın bir dayanıklılık gösteriyor.