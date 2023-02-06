Sismik boşluk nedir, sismik boşluk ne demek, sismik boşluk haritası yaşanan depremler sonrasında araştırılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Ankara'da da hissedilirken AFAD, son depremin şiddetini 7.6 olarak açıkladı. Peki, Sismik boşluk nedir? Sismik boşluk ne demek?

Deprem ne zaman bitecek? Depremler ne zaman bitecek? Yeniden deprem olacak mı?

saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Ankara'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 7.5 olarak duyurdu. Peki, Sismik boşluk nedir? Sismik boşluk ne demek? İşte detaylar haberimizde...

SİSMİK BOŞLUK NEDİR?

Aktif bir fay zonunun uzun süre deprem üretmeyen kısmı. Bu kısımlardaki uzun süreli hareketsizlikler gelecekte büyük bir deprem olma ihtimalini artırır. Sismik Boşluk, durağan olan fakat geçmişte en az bir deprem üretmiş fayın (kırığın) bulunduğu yer.

Doğu Anadolu fayı üzerinde meydana gelmiş deprem sayısı azdır. Genel olarak 6 büyüklüğünden depremler meydana gelmektedir. Karlıova-Bingöl, Palu-Hazar, Hazar-Sincik, Çelikhan-Gölbaşı, Gölbaşı-Türkoğlu ve Türkoğlu-Antakya segmentleridir. Bu kollar üzerinde sismik boşluklar bulunmaktadır.