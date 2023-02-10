Son yaşanan deprem faciası Türkiye'yi yasa boğarken depremin acı tablosu yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri depremde 100 saate girerken hız kazandı. Ekiplerin arama sırasında kullandıkları sismik akustik cihazlar ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sismik akustik cihazı nedir? Sismik ölçü nedir? Deprem izörtör sisteminin yaraları nelerdir? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen 2 deprem felaketiyle Türkiye yastayken, arama kurtarma mücadelesi umutla takip ediliyor. Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep başta olmak üzere Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük hasar bıraktı. Deprem bölgesinde AFAD ekiplerinin arama kurtarma faaliyetleri devam ederken AFAD ekiplerinin karama kurtarma çalışmalarda kullandığı sismik akustik cihazların ne olduğu ve nasıl kullanıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Sismik akustik cihazı nedir? Sismik ölçü nedir? Deprem izörtör sisteminin yaraları nelerdir? Detaylar haberimizde..

SİSMİK AKUSTİK CİHAZI NEDİR?

Geliştirilen sismik akustik dinleme cihazları, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayan çok ileri teknolojik özelliklere sahip bir cihaz. Bu cihazlarla göçük altındaki boşluklarda, şaftlarda ve aralıklarda kalmış yaşayan kişilerin ürettiği sinyaller görüntülü ve sesli olarak algılamak mümkün oluyor. Yaşanan afetlerden sonraki yıkımlarda enkaz altı canlı arama için geliştirilmiş bir sistemdir. Bina göçmelerinde, toprak kaymalarında maden ocaklarındaki göçme ve çökmelerde kullanılır. Sistemi çalıştırma ve durdurma işlevi yapar. Sensör ve kulaklık bağlantısı vardır.

SİSMİK ÖLÇÜ NEDİR?

Sismik yöntemde bir kaynak yardımı ile oluşturulan elastik dalgaların yer içinde kırılarak veya yansıyarak yayılmalarına ilişkin yol alış zamanları ölçülür.

DEPREM İZÖRETÖR SİSTEMİNİN YARALARI NELER?

Deprem izörtör sisteminin faydaları şu şekildedir: