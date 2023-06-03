Şişli'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Şişli'de seyir halindeyken yanması nedeniyle sürücüsünün yol kenarına çektiği otomobil kullanılamaz hale geldi. D-100 Karayolu Zincirlikuyu mevkisinde seyir halinde olan Ömer A. idaresindeki 35 BHH 828 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobilin sürücüsü yol kenarına çektiği aracından indi. Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen araç ise kullanılamaz hale geldi.