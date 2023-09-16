Şişli'de kaza: 2 kişi yaralandı
Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulurken diğer araçtaki 2 kadın yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şişli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Piyalepaşa Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 SC 023 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 KKN 39 plakalı otomobile şerit değiştirdiği sırada çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 KKN 39 plakalı otomobil takla attı.
Takla atan otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken diğer araçtaki 2 kadın yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.