Şişli'de kaza: 2 kişi yaralandı

Piyalepaşa Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtulurken diğer araçtaki 2 kadın yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.