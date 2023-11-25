Şişli'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Yürüyüş Düzenlendi

Şişli'de 25 Kasım Kadın Platformu ile farklı sivil toplum kuruluşlarına üye kadınlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte kadına yönelik şiddete karşı birliktelik çağrısı yapıldı.

Şişli'de 25 Kasım Kadın Platformu ile farklı sivil toplum kuruluşlarına üye kadınlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde yürüyüş düzenledi.

Mecidiyeköy Meydanı'nda bir araya gelen kadınlara, HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve Van Milletvekili Pervin Buldan da destek verdi.

Geniş güvenlik önlemi altında yürüyüşe başlayan kadınlar, müzik ve sloganlar eşliğinde Cevahir AVM'nin önüne geldi.

Türkçe, Kürtçe ve İngilizce pankartların taşındığı yürüyüşte, kadına yönelik şiddete karşı birliktelik çağrısı yapıldı.

Yürüyüş sonunda yapılan açıklamada, kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle mücadele edileceği vurgulandı.

Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

Eylem sırasında bir grup, civardaki binalardan birine "Filistin'de soykırıma, İsrail'le ticarete son" pankartı astı.

İHD'ye ziyaret

Öte yandan HEDEP Eş Genel Başkanı Oruç, Van Milletvekili Buldan ve İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu, yürüyüş öncesinde Cumartesi Anneleri ile dayanışma amacıyla İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi'ni ziyaret etti.