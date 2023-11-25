ŞİŞLİ'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Eylem

ŞİŞLİ'de toplanan 25 Kasım Kadın Platformu üyeleri 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Mecidiyeköy'de eylem yaptı.

25 Kasım Kadın Platformu üyeleri, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Mecidiyeköy Meydanı'nda bir araya geldi. Önceki yıllarda, Taksim ve İstiklal Caddesi'nde toplanan platform üyeleri, bu yıl sosyal medya üzerinden kadınları Mecidiyeköy meydanına davet etti. Büyükdere caddesinde yaklaşık 3 saat süren eylemde, göstericiler 'Kadın Cinayetleri Politiktir', 'Kadınlar birlikte güçlü', 'Yaşasın Kadın Dayanışması' sloganları atarak yürürken, bir iş yerinin penceresine açılan 'Filistin'de soykırıma, İsrail ile ticarete son' yazılı pankart dikkat çekti. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Büyükdere caddesinde ki yürüyüş Taksim istikametinde kurulan polis barikatında son buldu.