Şişli Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin Şişli Belediyesi hangi partiden?
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Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Şişli Belediye Başkanı hakkında Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin hangi partili ve Şişli Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Şişli Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Şişli
Belediye Başkanı Muammer Keskin gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri
oldu. Peki, Şişli Belediye Başkanı kimdir? Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin
hangi partili?
ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER KESKİN KİMDİR?
1954 yılında Ardahan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladı. Üniversite
eğitimi için İstanbul'a gelerek Atatürk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü'nden mezun
oldu. Askerlik görevinin ardından 3 yıl öğretmenlik de yaptı.
Belediyeciliği ustalardan öğrendi. Belediyecilik deneyimini İstanbul Belediyesi'nde çalışarak
kazandı. Fahri Atabay'ın Belediye Başkanlığı döneminde, 1972 yılında Fen İşleri
Müdürlüğü'nde göreve başladı. 1974-1978 yılları arasında, efsanevi İstanbul Belediye
Başkanı Ahmet İsvan'la birlikte, çalışmalarını İstanbul Yakası Asfalt Şubesi'nde sürdürdü.
Sonraki iki yılda ise, diğer bir başka efsanevi CHP'li Belediye Başkanı Aytekin Kotil'e bağlı
olarak Şişli Şube Müdürü sıfatıyla hizmet verdi. 35 Yıllık CHP Emekçisi. Siyasi hayatı
boyunca sosyal demokrasinin iktidar olması için emek verdi. İlçe Başkanlığı yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında pek çok kademede görev aldı. 1985 yılında Mali
Müşavirler Birliği Derneği kuruluşunda aktif rol oynadı. 1990'lı yıllarda Sosyal Demokrat
Değişim Dergisi'nin yayımlanmasına katkıda bulundu. 1998-2006 yılları arasında İstanbul
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.
Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Genel Sekreterliği görevinden,
aday adaylığı nedeniyle etik anlayışı gereği istifa etti.2016 referandumu Hayır Meclisleri ve
24 Haziran seçiminde 'Seçim Süreci Meclisleri'nde yer aldı. Şişli Demokrasi Meclisi, Özgür
Şişli ve Özgür İstanbul Platformu gibi birçok sivil toplum platformunda aktif olarak çalıştı.
Türk Onkoloji Vakfı Genel İdare Kurulu Üyesi olarak sivil topluma hizmet vermeye devam
ediyor. Hülya Keskin ile evli olup, Derya ve Volkan adlarında iki çocuğu var. Derya ve Haluk
Baran Demirel'in biricik oğlu Demir'in de dedesi.