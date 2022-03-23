Şişli Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Muammer Keskin Şişli Belediyesi hangi partiden?

Şişli Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Şişli

Belediye Başkanı Muammer Keskin gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri

oldu. Peki, Şişli Belediye Başkanı kimdir? Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin

hangi partili?

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUAMMER KESKİN KİMDİR?

1954 yılında Ardahan'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ardahan'da tamamladı. Üniversite

eğitimi için İstanbul'a gelerek Atatürk Eğitim Enstitüsü Sosyal Bilgiler Bölümü'nden mezun

oldu. Askerlik görevinin ardından 3 yıl öğretmenlik de yaptı.

Belediyeciliği ustalardan öğrendi. Belediyecilik deneyimini İstanbul Belediyesi'nde çalışarak

kazandı. Fahri Atabay'ın Belediye Başkanlığı döneminde, 1972 yılında Fen İşleri

Müdürlüğü'nde göreve başladı. 1974-1978 yılları arasında, efsanevi İstanbul Belediye

Başkanı Ahmet İsvan'la birlikte, çalışmalarını İstanbul Yakası Asfalt Şubesi'nde sürdürdü.

Sonraki iki yılda ise, diğer bir başka efsanevi CHP'li Belediye Başkanı Aytekin Kotil'e bağlı

olarak Şişli Şube Müdürü sıfatıyla hizmet verdi. 35 Yıllık CHP Emekçisi. Siyasi hayatı

boyunca sosyal demokrasinin iktidar olması için emek verdi. İlçe Başkanlığı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında pek çok kademede görev aldı. 1985 yılında Mali

Müşavirler Birliği Derneği kuruluşunda aktif rol oynadı. 1990'lı yıllarda Sosyal Demokrat

Değişim Dergisi'nin yayımlanmasına katkıda bulundu. 1998-2006 yılları arasında İstanbul

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu.

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TÜSES) Genel Sekreterliği görevinden,

aday adaylığı nedeniyle etik anlayışı gereği istifa etti.2016 referandumu Hayır Meclisleri ve

24 Haziran seçiminde 'Seçim Süreci Meclisleri'nde yer aldı. Şişli Demokrasi Meclisi, Özgür

Şişli ve Özgür İstanbul Platformu gibi birçok sivil toplum platformunda aktif olarak çalıştı.

Türk Onkoloji Vakfı Genel İdare Kurulu Üyesi olarak sivil topluma hizmet vermeye devam

ediyor. Hülya Keskin ile evli olup, Derya ve Volkan adlarında iki çocuğu var. Derya ve Haluk

Baran Demirel'in biricik oğlu Demir'in de dedesi.

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