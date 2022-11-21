Sisi kimdir? Abdülfettah es-Sisi'nin hayatından detaylar

Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katar ziyareti sonrası ikilinin görüşmesi dikkat çekmişti. İkilinin görüşmenin ardından Sisinin hayatı merak konusu oldu. Sisi, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yönetimden indirilerek yargılanmaya başlandığı askeri darbenin lideri konumundaydı. Peki, Sisi kimdir? İte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Sisi ya da tam adıyla Abdülfettah es-Sisi, 2013 yılında Mısır'da gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin yönetimden indirilmesinin yanı sıra pek çok Müslüman Kardeşler üyesinin de yargılandığı darbenin lideri. Sisi, Muhammed Mursi'nin yargılandığı mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından araştırılıyor. Peki, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi kimdir? Detaylar haberimizde...

SİSİ KİMDİR?

Abdülfettah el Sisi, 19 Kasım 1954 tarihinde Mısır, Kahire'de doğmuştur. Sisi pek çok Mısırlı gibi dindar bir aileye mensuptur. Babası Hüseyin Halil el Sisi'dir. Hasan olarak bilinen babasının Cemaliye'de dükkanları vardır. Mısır'lı sanatçı Ümmü Gülsüm'ü dinlemeyi severmiş.

Mısır Harp Okulundan 1977 yılında mezun oldu. 1977 yılında mekanize piyade taburunda teğmen olarak göreve başladı. 1987 yılında, Mısır Kurmay Subay Akademisinde kurmay oldu. 1992 yılında İngiltere'de Kurmay Subay Akademisini bitirdi. Bağımsız Mekanize Tugay ve 23 Mekanize Tümen Komutanı olduktan sonra Suudi Arabistan Krallığı Askeri Ataşesi görevinde de bulundu. 2003 yılında Nasır'ın Askeri Bilimler Akademisinde Muharebe Kursu, Lisansüstü Harp Akademisi Bursunu bitirdi. 2006 yılında ABD Kara Harp Akademisini bitirdi.

2008 yılında Mısır Kuzey Askeri Bölgesi-İskenderiye'nin kumandanı daha sonra da Askeri İstihbarat ve Keşif Şefi oldu.

Uzun yıllar istihbarat servisinde görevli olmasından dolayı birçok Müslüman kardeşler üyesiyle tanışıklığı bulunan Abdulfettah Sisi, Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra Mısır'daki birçok İslamcı parti ve grubun liderleriyle istişare görüşmeleri yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 12 Ağustos 2012 tarihinde Abdülfettah el Sisi'ye Mısır Bakanlar Kurulunda "Savunma Bakanı" görevini ve Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı görevini verdi. 27 Ocak 2014 tarihinde Mısır ordusunda mareşalliğe yükseltildi.

1 Temmuz 2013 tarihinde Mısır ordusu, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ülkedeki siyasal krizi 48 saat içinde çözmesi için ültimatom verdi. 3 Temmuz 2013 tarihinde Abdülfettah el Sisi, darbe yaparak hükümeti devirdi. Şiddete teşvik etmek ve toplumun huzurunu bozmak suçlarından yargılanan birçok Müslüman Kardeşler üyesini de tutuklattı.

26 Mart 2014 tarihinde ordudan istifa etti. 2014'te Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi'nin başkanlık ve Mısır Savunma Bakanlığı görevlerinden istifa ederek cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. 26, 27 ve 28 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 95'ini alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Abdülfettah el Sisi, 1977 yılında Entissar Amer ile evlendi. Mustafa, Mahmud, Hasan, Aya adlarında 4 çocuğu vardır.