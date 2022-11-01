Bugün İstanbul'da sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle vatandaşlar sisin neden ve nasıl oluştuğunu öğrenmek istiyor. Su buharının havada asılı kalan sıvı su damlacıklarına dönüşmesi olarak adlandırılan sis olayı tüm yönleri ile merak ediliyor. Peki, Sis nasıl oluşur? Sis neden oluşur? Sis çeşitleri neler?

Sonbahar aylarında çok fazla görülen sis içerisinde zaman zaman çisenti biçiminde çok hafif yağış da olabilir. Bu doğa olayının oluşum süreci de tıpkı bulutların oluşma sürecine benzer. Tüm yönleriyle sis hadisesini araştırmak isteyen vatandaşlar arama motorlarına sis nasıl oluşur, neden oluşur, ne zaman geçer ? gibi soruları yazıp araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Sis nasıl oluşur? Sis neden oluşur? Sis çeşitleri neler? İşte detaylar haberimizde...

SİS NASIL OLUŞUR?

Dünyanın hemen her yerinde sis oluşumundan bahsedilebilir. Görüş mesafesini 1 km'nin altına düşüren bir hava olayıdır. Stratus bulunun yere en yakın mesafede oluşması olarak da açıklanabilir. Genel olarak havanın 2,5 ile 4 C olduğu anlarda sisin oluşma durumu vardır. Su buharının havada asılı kalan sıvı su damlacıklarına dönüşmesi sisin oluşumuna neden olur. Sisin türleri şunlardır:

Radyasyon Sisleri: Açık ve durgun olan gecelerde ısı kaybı nedeniyle yeryüzündeki havanın soğuması ile oluşan sis türüdür.

Adveksiyon Sis: Nemli ve çok sıcak olan havanın soğuk yüzeyin hareket etmesi ile soğuması neticesinde oluşan sislerdir.

Yamaç Sisi: Rüzgar ile taşınan bir hava kütlesi tepe ya da dağ yamacı boyunca yükselmesi neticesinde oluşan sistir.

Cephe Sisi: iki farklı hava kütlesinin karşılaşması ile birlikte sıcak olan havanın soğuk olan üzerinde yükselmesi ile oluşan sistir.

SİS NEDEN OLUŞUR?

Sis, yüksekliğin artması ile birlikte sıcaklığın da artış göstermesi ile soğuyan havanın çiğ noktasına kadar inmesi neticesinde oluşur. Sis gece oluşmaya başlar ve gündüz öğleye doğru havanın daha da ısınması ile ortadan kalkar. Sıcak ve nemli olan havaların soğuk bir yüzeyin üzerinde hareket etmesi ile alt katmanlar soğumaya başlar. Su buharının yoğunlaşması ile sis oluşmaya başlar.

SİS NEDİR?

Sis görüşü engelleyen bir hava olayı olarak tanımlanır. Tabakalar halinde oluşan sis en çok sonbahar aylarında görülür. Bununla birlikte toprağın tam üzerinde ya da en yakın alanlarda ortaya çıkar. İnce tabakaları olan sisler gündüz havalar ısınmaya başladıkça ortadan kaybolmaya başlar. Şehir yaşantısının yoğun olduğu yerlerde sis son derece tehlikeli boyutlara ulaşabilir.

SİS NEDEN OLUŞUR, NEDİR VE NASIL MEYDANA GELİR?

Sisin oluşması tamamen doğal olaylar neticesinde olur. Sonbahar aylarında çok fazla görülen sis içerisinde zaman zaman çisenti biçiminde çok hafif yağış da olabilir. Bu doğa olayının oluşum süreci de tıpkı bulutların oluşma sürecine benzer. Sıcak ve nemli olan havanın aniden soğumaya maruz kalması ile mikroskobik su damlacıkları meydana gelir. Bu da sis olarak isimlendirilir. Görüş mesafesini kısalttığından trafik üzerinde olumsuz etkileri vardır.