Bir döneme damga vuran siyasetçilerin başında gelen 24 ve 25'inci dönem milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in milletvekili adayı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı mı, hangi partiden aday?

Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı mı? Bir döneme damga vuran siyasetçilerin başında gelen 24 ve 25'inci dönem milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in milletvekili adayı olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı mı, hangi partiden aday? Detaylar...

SIRRI SÜREYYA ÖNDER MİLLETVEKİLİ ADAYI MI?

Yeşil Sol Parti, seçimler öncesi aday belirleme çalışmalarını hızlandırırken, Yeşil Sol Parti'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Bir döneme damga vuran siyasetçilerin başında gelen 24 ve 25'inci dönem milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Yeşil Sol Parti'nin İstanbul Milletvekili adayı oldu.

YEŞİL SOL PARTİ'YE 2 BİNİN ÜZERİNDE BAŞVURU

Yeşil Sol Parti'ye yapılan milletvekili aday adayı başvuru sayısında bir önceki seçime göre dikkat çekici bir artış gözlendi. 2018 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi, bin 400 adaylık başvurusu alırken 14 Mayıs seçimi için Halkların Demokratik Partisi'nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti'ye 2 bin 783 başvuru yapıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER İSTANBUL'DAN ADAY OLUYOR

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; aday adaylarının başvurularını incelemek üzere kurulan mutabakat komisyonu, illerde yapılan teamül yoklamalarının sonuçlarına göre listeye son halini veriyor. Bu çalışma devam ederken bazı isimlerle de aday olması için görüşmeler yapılıyor. Bu isimlerden birisi de daha önce BDP ve HDP milletvekilliği yapmış olan yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder. Çözüm süreci döneminde İmralı'daki görüşmeleri yürüten heyette yer alan Önder'in Yeşil ve Sol Parti'nin adaylık teklifini kabul ettiği ve İstanbul'dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi.