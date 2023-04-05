Bir döneme damga vuran siyasetçilerin başında gelen 24 ve 25'inci dönem milletvekili Sırrı Süreyya Önder hangi partiden aday oldu? Merak edilmekte ve internet üzerinde sıklıkla araştırılmakta. Peki, Sırrı Süreyya Önder hangi partiden aday oldu? Sırrı Süreyya Önder hangi ilden milletvekili adayı oldu?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde süre daraldıkça partiler aday belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) takvimine göre aday listelerinin teslim edilmesi için son tarih 9 Nisan olarak açıklanırken, aday belirleme çalışmalarının devam ettiği Yeşil Sol Parti'de kamuoyunun yakından tanıdığı bazı isimlerin de listede olması bekleniyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder hangi partiden aday oldu? Sırrı Süreyya Önder hangi ilden milletvekili adayı oldu?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HANGİ PARTİDEN ADAY OLDU?

Yeşil Sol Parti'ye yapılan milletvekili aday adayı başvuru sayısında bir önceki seçime göre dikkat çekici bir artış gözlendi. 2018 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi, bin 400 adaylık başvurusu alırken 14 Mayıs seçimi için Halkların Demokratik Partisi'nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti'ye 2 bin 783 başvuru yapıldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HANGİ İLDEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLDU?

Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre; aday adaylarının başvurularını incelemek üzere kurulan mutabakat komisyonu, illerde yapılan teamül yoklamalarının sonuçlarına göre listeye son halini veriyor. Bu çalışma devam ederken bazı isimlerle de aday olması için görüşmeler yapılıyor. Bu isimlerden birisi de daha önce BDP ve HDP milletvekilliği yapmış olan yönetmen ve senarist Sırrı Süreyya Önder. Çözüm süreci döneminde İmralı'daki görüşmeleri yürüten heyette yer alan Önder'in Yeşil ve Sol Parti'nin adaylık teklifini kabul ettiği ve İstanbul'dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi.