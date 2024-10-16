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Sırrı Süreyya Önder Devlet Bahçeli olayı ne, ne dediler (TEŞEKKÜR)?

Sırrı Süreyya Önder Devlet Bahçeli olayı ne, ne dediler (TEŞEKKÜR)?
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Peki, Sırrı Süreyya Önder Devlet Bahçeli

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Cumhur İttifakı'nın ortakları Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye 'teşekkür' konuşması yaptı. Peki, Sırrı Süreyya Önder Devlet Bahçeli olayı ne, ne dediler?

SIRRI SÜREYYA ÖNDER DEVLET BAHÇELİ OLAYI NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bugünkü Genel Kurul oturumunu yöneten Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, oturumun başlangıcında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti yöneticileriyle tokalaşmasıyla başlayan sürece denir değerlendirmelerde bulundu.

"Barışa ve ihtimaline dair, daha önce bu konuda rol ve sorumluluk üstlenmiş bir kardeşiniz olarak birkaç cümle sarf etmek istiyorum" diyerek sözlerine başlayan Önder, önce şu hikayeyi anlattı: "Bir Doğu menkıbesidir; 'kup manduk' diye bir kuyu kurbağası vardır, ömrü boyunca kuyuda yaşamıştır. Bir gün bu kuyuya bir okyanus kurbağası düşer. 'Sen kimsin, nereden geldin?' diye sorar kup manduk. 'Okyanustan' diye cevaplar. 'Okyanus nasıl bir şey?' der ömrü boyunca kuyunun dışına çıkmayan kurbağa. 'Büyük' der. Kurbağa şöyle bir halka çizer, 'Bu kadar mı büyük?' der. 'Yok, çok daha büyük' der. Daha büyük bir halka çizer, 'Bu kadar mı?', 'Ondan da büyük' der. Kuyunun çapı kadar bir halka çizer, 'Bu kadar mı?' diye sorduğunda 'Bundan da büyük' deyince 'Yalancı' der ve sesini keser çünkü ömrü boyunca ufku o kuyunun çapı kadardır."

Türkiye'nin de hikayedeki gibi kuyu içerisinde hapsolmuş vaziyette olduğunu söyleyen ve "Aslında kuyu derin değil, ip kısadır çoğunlukla" diyen Önder, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu itibarla barışa gönül indiren, konuşmanın bu Meclis'in temel işlevi olduğunu vazeden ve bu köklü tarihî meselemizi ilk defa bir konuşma eksenine, tartışma eksenine çekmeye çalışan Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve barış meselesinde gönül indiren herkese şahsi olarak -bu konuda bedel ödemiş ama şerefini bedelinden daha fazla önemseyen bir kardeşiniz olarak şahsım adına hepsine- teşekkür etmek istiyorum.

'Barış'a dair değerlendirmelerde bulunan Önder, "Barışın en önemli özelliği kaybedeninin olmamasıdır. Barışta herkes kazanır, yeter ki dayatmalarla, kendi fikrimizi ve kalıplarımızı karşıdan aynı şekilde görmek istememekle işe başlayalım, gerisi gelir. Dediğim gibi, kuyu derin değil, ip kısadır ve bu ipi uzatacak olan, katkı sunacak olan herkese tekraren teşekkür etmek istiyorum. Bu çözülürse bu memleketin

bütün sorunları çözülmeye başlar. İyi niyeti aşan bir boyutu var, tecrübelerimle söylüyorum ki o da ciddiyettir. Bunu kahvehane literatürüyle tartışamayız. Bunu kendi oluşmuş sabit düşüncelerimizle de tartışamayız. Bunda en etkili dil gönül dilidir, akıl dilidir. Umuyorum ki bundan sonra bu çaba bu minval üzere yürür ve gelişir" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Bahçeli'nin tokalaşma jestini ve açıklamalarını, "Bu konularda atılacak adımları biz de izleyeceğiz hep beraber. Buradaki normalleşme midir, iç barış mıdır; kavramı, ismi ne olursa olsun somut olması gereken şey Türkiye'deki bütün bu sorun zincirinin çözümüne dair sağlıklı bir politik programın ortaya çıkması gerekiyor" şeklinde değerlendirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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