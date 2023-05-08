Sırrı Süreyya Önder aday mı? 2023 Sırrı Süreyya Önder nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Sırrı Süreyya Önder aday mı? 2023 Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder aday mı? 2023 Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı mı? İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında Sırrı Süreyya Önder aday mı? 2023 Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı mı? Sırrı Süreyya Önder aday mı? 2023 Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı mı sorularına yanıt aradı.
ADAY LİSTELERİ AÇIKLANDI MI?
Yüksel Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER ADAY MI?
Sırrı Süreyya Önder YSK'nın açıkladığı milletvekili aday listesinde yer alıyor.
İSTANBUL-1 NOLU SEÇİM ÇEVRESİ