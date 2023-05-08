Sırrı Süreyya Önder aday mı? 2023 Sırrı Süreyya Önder nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Sırrı Süreyya Önder aday mı? 2023 Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Sırrı Süreyya Önder aday mı? 2023 Sırrı Süreyya Önder milletvekili adayı mı? İşte detaylar...