Siroz hastalığı, genellikle aşırı alkol tüketiminden kaynaklanan tehlikeli bir hastalıktır. Siroz nedir? Siroz hastalığı neden olur? sorusu, özellikle siroz belirtileri göstermekte olan kişiler tarafından merak edilmektedir.

Günümüzde rastladığımız birçok rahatsızlık arasından bir tanesi olan Siroz hastalığı hakkındaki detaylar ve hastalığın nedeni merak ediliyor ve bu nedenle zaman zaman Siroz nedir? Siroz hastalığı neden olur? Gibi sorular araştırılabilir. Bu hastalığın nelere sebep olabileceği ve nasıl bir hastalık olduğu ise merak konusu oluyor. Peki, Siroz nedir? Siroz hastalığı neden olur? Siroz hastalığının sebebi ne?

SİROZ NEDİR?

Siroz, karaciğerde görülen ve karaciğerin sağlıklı dokusunun skar dokusu ile yer değiştirdiği oldukça tehlikeli bir hastalıktır. Karaciğerin sağlıklı dokusu ile skar dokusunun yer değiştirmesi, karaciğerin görevini yerine getirmemesine neden olabilir. Skar dokusu nedeniyle karaciğerin yerine getirdiği fonksiyonlar azalır ve bu nedenle karaciğer yapması gereken görevleri yerine getiremez, işlevsiz bir hal alır. Yani kısaca siroz hastalığı için karaciğerde ileri derecede hasar oluşumu diyebiliriz.

SİROZ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Siroz hastalığının bilinen en yaygın nedeni kronik alkol kullanımından kaynaklıdır. Aşırı alkol tüketiminin yanı sıra Hepatit B ve Hepatit C gibi kronik viral hepatitler de Siroz hastalığının sebepleri arasında yer almaktadır. Ayrıca safra yollarının tıkanması ve iltihaplanması, ağır ilaçların uzun süreli kullanımı, demir ve bakır minerallerinin aşırı alımı ve kronik kalp yetmezliği de siroz hastalığının bilinen sebepleri arasında yer almaktadır.