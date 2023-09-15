Zaman zaman çevremizde veya televizyonda birçok kişinin Siroz hastalığına yakalandığını görmüşüzdür. Bu nedenle siroz hastalığı hakkında birçok detay merak ediliyor ve Siroz nedir? Siroz hastalığı neden olur? soruları araştırılıyor. Peki, Siroz nedir? Siroz hastalığı neden olur?

Siroz nedir? Sorusu, zaman zaman birçok vatandaş tarafından merak edilmekte olan hastalıklar arasında yerini alıyor. Siroz hastalığının nedenlerini ve ilerlediği durumda ortaya çıkabilen ölüm belirtileri bulunmaktadır. Vatandaşlar ise Siroz nedir? Siroz hastalığı neden olur? Sorularını internet üzerinde araştırmakta. Peki, Siroz nedir? Siroz hastalığı neden olur? İşte merak edilen tüm detaylar!

SİROZ NEDİR?

Siroz, karaciğerin uzun süreli hasar ve iltihaplanma sonucu normal dokusunu kaybettiği ve yerine kalınlaşmış, skar dokusu oluştuğu kronik bir karaciğer hastalığıdır. Karaciğer, vücutta birçok önemli işlevi yerine getiren bir organ olduğundan, siroz ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Siroz, genellikle alkol kötüye kullanımı, viral hepatit (B ve C), yağlı karaciğer hastalığı ve bazı genetik faktörler gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir.

SİROZ HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Siroz, farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Uzun süreli aşırı alkol tüketimi, karaciğerin hücrelerine zarar verir ve siroza neden olabilir. Hepatit B, C ve D gibi viral enfeksiyonlar, karaciğerde uzun süreli hasara yol açarak siroza yol açabilir. Yüksek vücut kitle indeksi (VKİ) ve tip 2 diyabet, karaciğeri yağ birikimi ve iltihaplanmaya yatkın hale getirerek siroz riskini artırır.

SİROZ HASTASININ ÖLÜM BELİRTİLERİ NELER?

Bağışıklık sisteminin vücut hücrelerine saldırması sonucu otoimmün hastalıklar, karaciğerde hasara yol açabilir ve siroza sebep olabilir. Hemokromatoz, Wilson hastalığı ve alfa-1 antitripsin eksikliği gibi genetik bozukluklar, karaciğerin normal fonksiyonlarını yerine getirmesini engelleyerek siroza neden olabilir.

Siroz, ilerledikçe karaciğer fonksiyonlarını etkileyerek vücutta ciddi sorunlara yol açar. Hastalığın son evrelerinde, aşağıdaki ölüm belirtileri görülebilir: Cilt ve gözlerin sararması, karaciğerin işlevini yitirdiğinin belirtilerinden biridir. Karaciğerin kan akışındaki bozukluklar, karında şişlik ve ayak bileklerinde sıvı toplanmasına neden olabilir. Karaciğer, toksik maddeleri uzaklaştırmada başarısız olduğunda, beyne zarar verebilecek toksik düzeyde bileşikler birikir. Bu, zihinsel karışıklık, unutkanlık ve hatta koma gibi belirtilerle sonuçlanabilir.