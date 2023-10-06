Siroz, karaciğerin kronik bir hastalığıdır. Alkol bağımlılığı, hepatit ve yağlı karaciğer hastalığı gibi durumlar sonucunda karaciğer hücreleri zamanla zarar görür ve ölür. Peki, Siroz nedir, belirtileri neler? Siroz hastalığının sebebi ne? İşte detaylar...

Siroz, karaciğer dokusunun iltihap ve hasar sonucu kalıcı olarak hasar gördüğü ve skar dokusuyla değiştiği bir karaciğer hastalığıdır. Bu ciddi sağlık sorunu, karaciğerin normal işlevlerini yerine getirememesine yol açar. İşte siroz hakkında daha fazla bilgi...

SİROZ NEDİR?

Siroz, karaciğerin iltihaplanması, hasar görmesi ve sonrasında skar dokusu oluşması durumunu ifade eder. Normalde karaciğer hücreleri hasar gördüğünde yeniden iyileşebilir, ancak sirozda bu iyileşme süreci bozulur ve skar dokusu artar. Bu, karaciğerin işlevlerini yerine getirememesine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

SİROZ BELİRTİLERİ NELER?

Sirozun belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve hastalığın ilerleyişine bağlı olarak şiddeti artabilir. Yaygın siroz belirtileri şunları içerebilir:

Karın şişliği (asit veya su birikimi)

İştah kaybı ve kilo kaybı

Yorgunluk ve halsizlik

Sarılık (cilt ve gözlerin sararması)

Mide bulantısı ve kusma

İshal veya kabızlık

Karın ağrısı

Karaciğer bölgesinde hassasiyet

SİROZ HASTALIĞININ NEDENLERİ NELER?

Sirozun birçok nedeni olabilir. En yaygın nedenler şunlar olabilir:

Kronik alkol tüketimi

Hepatit B veya C virüs enfeksiyonları

Yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD)

İlaçlar veya toksinlere maruz kalma

Genetik faktörler

Kronik safra yolu hastalıkları

SİROZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Sirozun tedavisi, hastalığın nedenine, ciddiyetine ve ilerleyişine bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

Altta yatan nedenin tedavisi: Eğer sirozun nedeni kronik hepatit B veya C virüsü ise, antiviral ilaçlar kullanılabilir. Alkol tüketimi sirozun nedeni ise, alkol bırakılmalıdır.

Semptomların yönetimi: Semptomların hafifletilmesi ve karaciğer sağlığının desteklenmesi için ilaçlar kullanılabilir.

Karaciğer nakli: Sirozun son aşamalarında, karaciğer nakli düşünülebilir.