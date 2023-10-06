Siroz nedir, belirtileri neler? Siroz hastalığının sebebi ne?
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Siroz, karaciğerin kronik bir hastalığıdır. Alkol bağımlılığı, hepatit ve yağlı karaciğer hastalığı gibi durumlar sonucunda karaciğer hücreleri zamanla zarar görür ve ölür. Peki, Siroz nedir, belirtileri neler? Siroz hastalığının sebebi ne? İşte detaylar...
Siroz, karaciğer dokusunun iltihap ve hasar sonucu kalıcı olarak hasar gördüğü ve skar dokusuyla değiştiği bir karaciğer hastalığıdır. Bu ciddi sağlık sorunu, karaciğerin normal işlevlerini yerine getirememesine yol açar. İşte siroz hakkında daha fazla bilgi...
Siroz, karaciğerin iltihaplanması, hasar görmesi ve sonrasında skar dokusu oluşması durumunu ifade eder. Normalde karaciğer hücreleri hasar gördüğünde yeniden iyileşebilir, ancak sirozda bu iyileşme süreci bozulur ve skar dokusu artar. Bu, karaciğerin işlevlerini yerine getirememesine ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Sirozun belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve hastalığın ilerleyişine bağlı olarak şiddeti artabilir. Yaygın siroz belirtileri şunları içerebilir:
- Karın şişliği (asit veya su birikimi)
- İştah kaybı ve kilo kaybı
- Yorgunluk ve halsizlik
- Sarılık (cilt ve gözlerin sararması)
- Mide bulantısı ve kusma
- İshal veya kabızlık
- Karın ağrısı
- Karaciğer bölgesinde hassasiyet
Sirozun birçok nedeni olabilir. En yaygın nedenler şunlar olabilir:
- Kronik alkol tüketimi
- Hepatit B veya C virüs enfeksiyonları
- Yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD)
- İlaçlar veya toksinlere maruz kalma
- Genetik faktörler
- Kronik safra yolu hastalıkları
Sirozun tedavisi, hastalığın nedenine, ciddiyetine ve ilerleyişine bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri şunları içerebilir:
Altta yatan nedenin tedavisi: Eğer sirozun nedeni kronik hepatit B veya C virüsü ise, antiviral ilaçlar kullanılabilir. Alkol tüketimi sirozun nedeni ise, alkol bırakılmalıdır.
Semptomların yönetimi: Semptomların hafifletilmesi ve karaciğer sağlığının desteklenmesi için ilaçlar kullanılabilir.
Karaciğer nakli: Sirozun son aşamalarında, karaciğer nakli düşünülebilir.