Şırnak ve Ardahan TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl öğrenilir 2022?
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TOKİ kura tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. İl il TOKİ kura tarihlerinin açıklanmasından soran bireyler TOKİ kura sonuçlarını öğrenecekleri yeri ve canlı yayın izleme linki araştırmaya başladılar. Peki, Şırnak ve Ardahan TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl öğrenilir 2022?
İl il TOKİ kura tarihlerinin açıklanmasından soran bireyler TOKİ kura sonuçlarını öğrenecekleri yeri ve canlı yayın izleme linki araştırmaya başladılar. TOKİ kura çekimleri Şırnak ve Ardahan illeri ile başladı. Peki, Şırnak ve Ardahan TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl öğrenilir 2022? İşte detaylar haberimizde...
TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.
TOKİ kura tarihleri il il belli oldu. İlk TOKİ kura çekimi bugün Şırnak ve Ardahan için başlayacak.
7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut
9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut
10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut
10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut
11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut
Şırnak için TOKİ kuraları 7 Kasım tarihinde saat 09.00'da başladı. TOKİ kura çekimi Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda yapılıyor. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.
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