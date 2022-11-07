TOKİ kura tarihleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. İl il TOKİ kura tarihlerinin açıklanmasından soran bireyler TOKİ kura sonuçlarını öğrenecekleri yeri ve canlı yayın izleme linki araştırmaya başladılar. Peki, Şırnak ve Ardahan TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl öğrenilir 2022?

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! TOKİ kura Canlı izleme linki var mı? Sosyal Konut Projesi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sosyal konut projesinde büyük gün yarın! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha belli oldu

İl il TOKİ kura tarihlerinin açıklanmasından soran bireyler TOKİ kura sonuçlarını öğrenecekleri yeri ve canlı yayın izleme linki araştırmaya başladılar. TOKİ kura çekimleri Şırnak ve Ardahan illeri ile başladı. Peki, Şırnak ve Ardahan TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, sonuçlar nasıl öğrenilir 2022? İşte detaylar haberimizde...

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

TOKİ KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?

TOKİ kura tarihleri il il belli oldu. İlk TOKİ kura çekimi bugün Şırnak ve Ardahan için başlayacak.

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

ŞIRNAK TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Şırnak için TOKİ kuraları 7 Kasım tarihinde saat 09.00'da başladı. TOKİ kura çekimi Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda yapılıyor. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

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