Şırnak'ta 34 yaşındaki bir şahıs, kaymakamlık binası önünde eline aldığı Kur'an-ı Kerim yırtarak küfretti. Çevredekiler tarafından linç edilmek istenen şahıs, polis tarafından zırhlı araçla kaymakamlık binasından alınarak gözaltına alındı. Şırnak'ta Kuran Kerim yırtan kim, adı ne?

ŞIRNAK'TA KURAN KERİM YIRTAN KİM, ADI NE?

Olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi 2'nci Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaymakamlık binası önündeki caddeye gelen İ.B., elindeki Kur'an'ı Kerim'i yırtarak, küfretmeye başladı.

Çevredekilerin sözlü tepkisi, büyüyerek linç girişimine dönüştü. Olay yerine gelen polis ekiplerince linçten kurtarılan İ.B., kaymakamlık binasına götürüldü.

KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRÜ, MEGAFONLA SESLENEREK HALKI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Kaymakam Cihat Koç beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Saffet Özdemir ile halka megafonla seslenerek "Şunu bilin ki ben de buradaki polis arkadaşlarımız da aynı şeyi hissediyoruz. Yapılan hakaret, bizim de Kur'an'ımıza yapılan hakaret ama buna tepki göstermek, taşkınlık yaparak, sizin kadar hassas olan polisimize saldırarak olmaz. Burası bir hukuk devleti. Herkes kendi kuralını uygulayamaz. Kanun gereğini yapacak. Biz de takipçisi olacağız." dedi.

Alınan güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla kaymakamlık binasından alınan İ.B.'nin emniyetteki kontrolünde 12 suç kaydının bulunduğu ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenildi. İ.B.'nin gözaltına alınmasının ardından kalabalık dağıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında Silopi Kaymakamlığı önünde İ.B. adlı şahıs tarafından kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerime yırtma girişiminde bulunmuş olup ilgili kişi kaymakamlık girişindeki nöbetçi polisler tarafından müdahale edilerek engellenmiştir. Olayı ve şahsı protesto etmek amacıyla kaymakamlık önünde toplanan çok sayıda vatandaş, bir süre sonra olaysız olarak dağılmıştır. İlgili şahıs gözaltına alınarak adli ve idari tahkikata başlanmıştır" denildi.