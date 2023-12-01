Şırnak'ta Kadınların El Emeği Ürünleri Sergilendi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, Aile Destek Merkezi ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi bünyesinde çalışan kadınların yaptığı el emeği ürünler sergilendi. Sergide yaz aylarında dağlardan toplatılan ürünlerin yanı sıra birçok ürün de sergilendi. Kursiyerlerin tek isteği ise ürünlerini satabilmek.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kadınların yaptığı ürünler sergilendi.

Beytüşşebap ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi bünyelerinde çalışan yüzlerce kadının yaptığı el emeği göz nuru ürünleri sergilendi. Sergide yaz aylarında dağlardan toplatılan ürünlerin yanı sıra birçok ürün de sergilendi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında açılan sergi iki gün boyunca devam edecek. Kursiyerlerin tek isteği ise ürünlerini satabilmek.

Halk Eğitim Merkezi Müdür Nazmi Güzel, Beytüşşebap'ta ilk defa kış öncesi sergi düşünceleri olduğunu belirterek, "Bu kış kimse üşümesin sloganıyla yola çıktık. Kışlık ürünleri sergilemeye çalışıyoruz. Her yılın aralık ayında kışlık sergimiz olacak. Yaz aylarında da sergimiz olacak. Yerel lezzetlerimizde var. Bunları da sergiliyoruz. Beytüşşebap'a özgü otlu peynir ve bal sergiliyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğü, ÇATOM, ADEM ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açıldı. İlçemizi önümüzdeki günlerde ülkemizin her tarafına tanıtacağız" dedi.

Sabriye Ataman isimli usta öğretici Beytüşşebap'ı tanıtan her şeyin sergide olduğunu söyledi. Kadınların yaptığı bütün ürünleri sergilediklerini belirten Ataman, "Hem bize iş kapısı oluyor hemde ilçemizin tanıtımını yapıyoruz. Başka ilde stant açıp satarsak çok güzel olur" ifadelerini kullandı. - ŞIRNAK