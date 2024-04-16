Şırnak'ta gençler çağla topladı

Şırnak'ta bir grup genç 20 kilometre katederek çağla topladı

ŞIRNAK - Şırnak'ta bir grup genç, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yaklaşık 20 kilometre katederek baharın habercisi olan çağla topladı.

Beytüşşebap'ın Taşarası köyü Komato bölgesi ile Uludere'ye bağlı Habur-2 bölgesinde dağda yetişen badem ağaçları meyve vermeye başladı. Doğal yetişen çağlalar, mevsimi gelince yöre halkı torbalar dolusu toplamaya başladı. Başaran köyünden çağla toplamak için giden bir grup genç, günlerdir toplamaya çalışıyor. Barzan Gökçe, günlerdir çağla topladıklarını söyledi. Baharın gelişiyle çağlaların olduğunu belirten Gökçe, "Yaklaşık 20 kilometre yol katedip buraya çağla toplamaya geldik. Satan oluyor, biz de yemek için geldik" dedi.