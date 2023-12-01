Şırnak'ta Cehennem Deresi'nde Cam Seyir Terası Projesi

Şırnak'ta adrenalin tutkunları için Cehennem Deresi'nde 'cam seyir terası'

ŞIRNAK - Şırnak'ın İdil ilçesinde Cehennem Deresi, Cam Seyir Terası Projesi ile cazibe merkezi olması hedefleniyor.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, doğal güzellikleri ve yürüyüş alanları ile kent turizmine kazandırılması amaçlanan Cehennem Deresi ve Dicle yürüyüş rotasındaki kanyonlara yapılması planlanan Cam Seyir Terası Projesi alanında incelemelerde bulundu.

Vali Atay, 300 metre cam seyir terası, 500 metre kapalı ve açık kafeterya, 500 metre peyzaj alanı, trekking alanları, 250 metre yaşam alanlı askeri kule, 100 araçlık otopark alanı ile ilgili İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Cehennem Deresi'nin eşsiz doğa güzelliğini proje ile turizme kazandırmayı hedeflediklerini belirten Vali Atay, projenin çok yakında çalışmalara başlayacağını söyledi.

Alanın Cehennem Deresini gören bir bölge olduğunu belirten Vali Atay, "Burası turizm potansiyeli olan bir yer. Geçmişte buralarda maalesef bizi üzen olaylar olmuş. Ama şimdi gayet huzurlu gayet sakin ve bizim kontrolümüzde. Şunu da belirtmek istiyorum; devletin huzur ortamının getirdiği yere çok şükür vatandaşlarımızda bu huzura sahip çıkıyor. Huzuru burada vatandaşımıza emanet ediyoruz. Buralara huzur ile beraber, eksik olan altyapısını, yollarını ve bunun yanında turizm amaçlı yapılacak olan ahşap terasımız ve cam terasımız bulunmak üzere bu bölgeye kazandıracağımız turizm unsurları söz konusu" dedi.

Cehennem Deresi Tabiat Parkı olarak tescilleneceğini ifade eden Vali Atay, "Ondan sonra buraya yönelik projeler olacak. Projeler içinde 12- 13 kilometrelik insanların yürüyüş yapacağı parkurlar ve aynı zamanda vadiye inebilecek yürüyüş merdiveni söz konusu olacak. Burası tam bir tabiat cenneti, muhteşem bir yer. Biz bu işleri yaptıktan sonra vatandaşlarımızın buraya ciddi anlamda rağbet edeceklerine inanıyorum. Çünkü bu bölge bu havza insanların merak ettiği bölgeler" diye konuştu.

Şırnak'ta doğa sporları ile uğraşan Akif Özek, 4 yıl önce başlattıkları doğa sporları çerçevesinde vatandaşlarla bulunan alanlarda gezi çalışması yaptıklarını dile getirdi. Bölgede turizmin canlanması adına Şırnak Valiliği tarafından Cehennem Deresi'nde cam teras ve kamp alanları yapılacağına değinen Özek, "Doğa sporları çerçevesinde yaptığımız tanıtımlar ile meyvelerini alıyoruz. Cehennem Deresi'nin eşsiz bir manzarası var. Bu proje ile birlikte bölgeye çok büyük katkıları olacak" şeklinde konuştu.