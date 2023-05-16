Şırnak'ta 2 şehit mi var ve Şırnak'ta 2 şehit kimdir soruları gündeme geliyor. Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde dün başlatılan operasyon devam ediyor. ŞIrnak'ta 2 şehit mi var ve Şırnak'ta 2 şehit kimdir merak ediliyor. Peki, Şırnak'ta 2 şehit mi var? Şırnak'ta 2 şehit kimdir?

Şırnak'ta başlatılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Şırnak'ta 2 şehit mi var ve Şırnak'ta 2 şehit kimdir soruları sıklıkla gündeme geliyor. Şırnak'ta 2 şehit mi var ve Şırnak'ta 2 şehit kimdir soruları merak ediliyor. Şırnak'ta 2 şehit mi var? Şırnak'ta 2 şehit kimdir? Detaylar haberimizdedir…

ŞIRNAK'TA 2 ŞEHİT Mİ VAR?

Şırnak'ta başlatılan operasyon kapsamında gerçekleştirilen arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 2 jandarma personeli şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile 1 jandarma personeli yaralandı. Öte yandan 3 terörist ise etkisiz hale getirildi.

ŞIRNAK'TA 2 ŞEHİT KİMDİR?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Çıkan silahlı çatışma sonucunda, 2 terörist daha silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda toplam 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Operasyonda 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 güvenlik korucumuz ve 1 jandarma personelimiz ağır yaralanmıştır. Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." OPERASYONDA 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı istihbarata dayalı nokta operasyonunda dün 1 teröristin silahıyla etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.