Şırnak sahur ne zaman, saat kaçta? 23 Mart Şırnak imsak vakti! Şırnak sabah ezanı saat kaçta okunuyor?

Ramazan ayının başlamasıyla oruç vakitleri araştırılmaya başlandı. Oruç tutmak için sahura kalkmak isteyen vatandaşlar tarafından imsak vakti merak konusu oldu. Peki, Şırnak sahur ne zaman, saat kaçta? Şırnak sabah ezanı saat kaçta okunuyor? İşte detaylar...

Malatya İftar ve Sahur vakti! 23-24 Mart (Perşembe-Cuma) Malatya sahur ve iftar ne zaman, saat kaçta? 2023 Malatya imsakiye takvimi!

23 Mart Şırnak imsak vakti!Hicrî takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Terâvih Salat'ına başlanılan aydır. Ramazan ayında oruç tutmak isteyen vatandaşlar tarafından sahur vakitleri araştırılmakta. Oruç için saat kaçta sahura kalkılması gerektiği merak konusu oldu. Peki, Şırnak sahur ne zaman, saat kaçta? Şırnak sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Detaylar haberimizde...

ŞIRNAK SAHUR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şırnak'da oruç tutmak isteyen vatandaşlar imsak vaktine göre sahura kalkmaları gerekmektedir. Diyanet İşleri'nde yer alan namaz vakitlerine göre 23 Mart Şırnak için imsak vakti 04:42, iftar saati ise saat 18:31 olarak açıklanmıştır.

23 MART ŞIRNAK İMSAK VAKTİ!