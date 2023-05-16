Şırnak milletvekil listesi! 28. Dönem Şırnak AK Parti, Yeşil Sol Parti milletvekilleri kimler? Şanlıurfa milletvekili seçim sonuçları!

ŞIRNAK MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Şırnak milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Şırnak milletvekilleri kim? AK Parti, YSP Şırnak milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

ŞIRNAK MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

Yeşil Sol Parti Milletvekili:

Nevroz Uysal Aslan

Mehmet Zeki İrmez

AK Parti Milletvekili:

Arslan Tatar