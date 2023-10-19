Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobil şarampole devrildi, sürücü yaralandı
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Abdurrahim Karatay yönetimindeki otomobil, Mağara köyü mevkisinde şarampole devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Karatay'ın AK Parti İl Genel Meclis üyesi olduğu belirtildi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Abdurrahim Karatay yönetimindeki 34 RK 500 plakalı otomobil, Mağara köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karatay'ın, AK Parti İl Genel Meclis üyesi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil