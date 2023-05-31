Şırnak deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Ü deprem oldu mu? Sorusu, Şırnak'da meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Şırnak deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Şırnak depremleri! 31 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Şırnak deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Şırnak deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Şırnak deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Şırnak depremleri! 31 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ŞIRNAK DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Şırnak 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

ŞIRNAK DEPREM – SON DEPREMLER LİSTESİ