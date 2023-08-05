Şırnak Belediyesi Çok Katlı Otopark Projesi İnşaatı Devam Ediyor

Şırnak Belediyesi tarafından yapılan çok katlı otopark projesinde çalışmalar hızla ilerliyor. Proje tamamlandığında şehrin ticari hayatına katkı sağlayacak ve trafiği rahatlatacak.

Şırnak Belediyesi tarafından yapımına başlanan çok katlı otoparkında çalışmalar hızla devam ediyor.

Atatürk Mahallesinde yapılan otoparkta çalışmaların belirli bir aşamaya geldiği inşaatta Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık 250 araçlık park yeri ile şehrin hem ticari hayatına önemli katkılar sağlayacak hem de şehir içi trafiğini önemli oranda rahatlatacak olan çok katlı otopark projesinin yıl sonunda bitirilmesi hedefleniyor.

İncelemelerini tamamlayan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, belediye olarak kültür vizyonu ve turizm alt yapısını geliştirme konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını söyleyeyerek, çok katlı otopark gibi yapılarla Şırnak'ı donattıklarını ifade etti. Yarka, "Vatandaşlarımıza kolaylık sağlayacak olan vizyon projemiz ile birlikte merkez olarak adlandırılan bölgede otopark sorunu da çözülmüş olacak. Vizyon projemizde otopark alanı 6 katlı ve 250 araçlık olup üst kısmına ise düğün salonu yapılacaktır" dedi. - ŞIRNAK