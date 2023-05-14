Şırnak açılan sandık oranı! SON DAKİKA Şırnak seçim sonuçları! 20.00 güncel Şırnak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
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2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi tüm yurtta geniş katılımla gerçekleşti. Ülke genelinde demokrasi şöleni havası eserken vatandaşlar Şırnak hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Şırnak hakkında, 2023 Şırnak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Şırnak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak merak edildi.
Şırnak açılan sandık oranı ve Şırnak seçim sonuçları kaç oldu, sorularının yanıtı merak ediliyor. Aylardır süren seçim maratonunda sona gelindi. Adaylar seçim çalışmalarını tamamlayıp sonuçları beklemeye geçerken vatandaşlar da ekranları başında seçim sonuçlarını takip etmeye başladı. Şırnak sakinleri de kendi oy bölgelerinde kimin kazandığını araştırdı. Peki, 2023 Şırnak seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Şırnak Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Anadolu Ajansı'na göre saat 20.00 itibarıyla Şırnak'ta açılan sandık oranı %29.37.
Kemal Kılıçdaroğlu:%71.20
Recep Tayyip Erdoğan:%25.34
Sinan Oğan:%2.79
Cumhurbaşkanı adayının, seçilebilmesi için geçerli oyların salt çoğunluğunu alması (en az yüzde 50 oran + 1 oy) gereken iki turlu sistemle seçilir. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, ilk turda en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur yapılır ve ardından salt çoğunluğu alan aday seçilir. Cumhurbaşkanı, 5 yıllık görev süresi için doğrudan halk tarafından seçilir.
Seçim sonuçları YSK'nın seçim yasağı kararını kaldırması sonrası açıklanacak. Güncel sonuçlar için SEÇİM sayfamızı takip edebilirsiniz.