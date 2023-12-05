Üye Girişi
Haberler

Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum

Son Güncelleme:
Abone Ol

Dilan Polat'ın çekip paylaştığı "Şampiyonlar Ligi" fotoğrafında yer alan Eylül Öztürk dahil 12 kişinin şirketlerine kayyum atandı. Kayyum kararının ardından konuşan Öztürk, "Kararı sizin gibi biz de buradan öğrendik. İşlerimizde herhangi bir aksama yok. Tam olarak neyle suçlandığımı bilmiyorum" dedi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da tutuklandığı soruşturma kapsamında dava dosyasına sonradan eklenen ve "Şampiyonlar Ligi" adıyla paylaşılan fotoğraf karesinde bulunan 12 kişinin şirketine kayyum atandı. Kararı çıkan haberlerden öğrendiğini söyleyen Eylül Öztürk, şirket işleyişlerinde bir aksama olmadığını belirtti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, 24 şüpheliden 16'sının tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.

Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum

EYLÜL ÖZTÜRK: İŞİMİZE AYNEN DEVAM EDİYORUZ

Kararın ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Eylül Öztürk, şu ifadeleri kullandı: "Söz verdiğim gibi sizi gelişmelerden haberdar etmek istedim tekrar. Kayyum ile ilgili haberleri ben de sizin gibi buradan okudum. Diğer haberler gibi bu haberi de basından öğrendik. Avukatlarımızla da konuştum ve ticaret sicilinde yayınlanmasını bekleme sürecindeyiz şu anda. Henüz yayınlanan bir şey yok ama muhtemelen birkaç gün içinde yayınlanacaktır diye düşünüyorum. Avukatlarımız da bu konuda savcılığa dilekçe verecekler. Bu esnada işimizde herhangi bir aksama yok, biz aynen işimize devam ediyoruz."

"HER GEÇEN SÜRECİN LEHİMİZE OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

"Basında çıkan her bir haberden sonra biraz daha üzülüyorum tabi, tam olarak neyle suçlandığımı bile bilmiyorum çünkü. Ama her şeye rağmen sürecin işlemesi ve geçen her bir sürenin lehimize olacağını düşünüyorum. Çünkü inanın bu şekilde belirsizlikler ve ithamlar içerisinde devam etmek inanın hiç kolay bir şey değil. O yüzden beni tek motive eden şey önce ailemin varlığı ve sağlığı sonra bu süreçte ona yazılıp çizilen şeye rağmen sizlerin desteği. Ama sürecin de hızlı işlediğini gördükçe içim umutla doluyor."

Şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk: Haberi basından öğrendik, suçumuzu bilmiyorum

İlgili Haberler
Dilan Polat'ın 'Şampiyonlar Ligi' diyerek paylaştığı fotoğraftaki 12 kişinin şirketine kayyum atandıDilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" diyerek paylaştığı fotoğraftaki 12 kişinin şirketine kayyum atandı
Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Hukuk

Eylül Öztürk Hukuk Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

MasterChef kim elendi, gitti 3 ARALIK 2023? MasterChef All Star'a kim veda etti? ALES 3 SINAV SONUÇLARI: 2023 ALES sonuç sorgulama ekranı! Nuray Karaoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Nuray Karaoğlu kaç yaşında, nereli? Nuray Karaoğlu biyografisi! Yaşar İpek kimdir? 2. Sayfa konuğu Yaşar İpek kaç yaşında, nereli? Yaşar İpek biyografisi! ALES 3 sonuçları açıklandı mı? ALES ne zaman açıklanacak? GTA 6 hangi platformlara çıkacak? GTA 6 ne zaman çıkacak? Ölümlü Dünya 2 Fragmanı İzle! Ölüm Dünya 2 ne zaman vizyona girecek, konusu nedir? Ölümlü Dünya 2 oyuncu kadrosu! İSKİ BARAJLARDA SON DURUM | 5 Aralık Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? GTA 6 TRAILER (FRAGMAN) TÜRKÇE İZLE! GTA VI resmi Türkçe fragman nereden izlenir? Devrim Özkan oynadığı, rol aldığı diziler ve filmler neler? Devrim Özkan kimdir hangi dizilerde oynadı? Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları! SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? 5 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ne Gemiler Yaktım YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? MÜGE ANLI CANLI İZLE! 5 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (48. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yabani YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yabani yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title