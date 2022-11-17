Sirkeli Pilav tarifi! Masterchef Sirkeli Pilav nedir, nasıl yapılır? Sirkeli Pilav için gerekli malzemeler! Sirkeli Pilav hangi yöreye ait?

Masterchef 17 Kasım yarışmasında şefler tarafından Sirkeli Pilav yapılması istendi. Peki Masterchef Sirkeli Pilav nasıl yapılır? Sirkeli Pilav için gerekli malzemeler nelerdir? Sirkeli Pilav yemek tarifi! Sirkeli Pilav nasıl yapılır? Sirkeli Pilav hangi yöreye aittir? Sirkeli Pilav yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Sirkeli Pilav tarifi oldu. Peki en güzel Sirkeli Pilav yemek tarifi nasıldır? Sirkeli Pilav yemeği nasıl yapılır? Sirkeli Pilav için gerekli malzemeler nelerdir? Sirkeli Pilav nasıl yapılır? Sirkeli Pilav için gerekenler neler?

SİRKELİ PİLAV İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

1 su bardağı pilavlık bulgur

1 su bardağı yeşil mercimek

SİRKELİ PİLAV NASIL YAPILIR?

Mercimeği birkaç saat suda bekletiyoruz. Akabinde suyunu süzüp tenceyere atıyoruz. Üstüne 2 parmak geçecek şekilde su ekleyip haşlıyoruz. Sonrasında mercimekler yumuşayınca suyunu süzüyoruz. Sonra mercimeğe 4 bardak su ekleyip kaynatıyoruz. Akabinde bulgur ve tuz da ekleyip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Sonrasında kuru soğanı ince ince doğruyoruz. Tereyağını bir tavada eritiyoruz. Soğanları tereyağında kavuruyoruz. Üstüne tuz ekleyip karamelize olunca ocaktan alıyoruz. Mercimek ve bulgur suyunu çekince soğanlı harcı ve sirkeyi ilave edip karıştırıyoruz.

Afiyet olsun...

SİRKELİ PİLAV HANGİ BÖLGEYE AİT?

Sirkeli Pilav, Erzurum bölgesine ait bir yemektir.