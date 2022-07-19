Şirinler: Kayıp Köy, (İng: Smurfs: The Lost Village) 2017 yapımı Şirinler 2 filminin devam filmi olarak 2017'de çekilen ABD yapımı animasyon filmidir. Şirinler Kayıp Köy konusu ne, seslendiren oyuncular kimlerdir? Şirinler Kayıp Köy hangi ülke yapımı filmdir, ne zaman çekildi?

ŞİRİNLER KAYIP KÖY NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Şirinler: Kayıp Köy, 2017'de çekilen ABD yapımı animasyon filmidir.

ŞİRİNLER KAYIP KÖY KONUSU NEDİR?

Şirinler'in yeni macerasında ekip yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir.

ŞİRİNLER KAYIP KÖY KARAKTERLERİ SESLENDİREN OYUNCULAR KİMLER?

Demi Lovato - Şirine

Mandy Patinkin - Şirin Baba

Jack McBrayer - Sakar Şirin

Danny Pudi - Gözlüklü Şirin

Joe Manganiello - Güçlü Şirin

Rainn Wilson - Gargamel

Julia Roberts - Smurfwillow

Gordon Ramsay - Fırıncı Şirin

Jake Johnson - Somurtkan Şirin

Tituss Burgess - Süslü Şirin

Gabriel Iglesias - Şakacı Şirin

Jeff Dunham - Çiftçi Şirin

Kelly Asbury - Nosey Smurf

Michelle Rodriguez - Smurfstorm

Ellie Kemper - Smurfblossom

Ariel Winter - Smurflily