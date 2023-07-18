("Şirinler" adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin...) Kim Milyoner Olmak İster 18 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? 200 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

18 Temmuz Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Şirinler" adlı çizgi filmde hangi adla bilinen şirinin kolunda kırmızı bir kalp resmi vardır?...) Kim Milyoner Olmak İster 18 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 200 Bin TL'lik soru!