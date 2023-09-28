Şirinevler'de bir binada patlama olduğu haberi vatandaşların gündemine oturdu. Çevre mahallelerden de duyulduğu iddia edilen patlama araştırılıyor. Peki, Şirinevler patlama son dakika haberleri ne? Şirinevler'de gerçekleşen patlamada ölü, yaralı var mı, son durum ne? İşte detaylar…

ŞİRİNEVLER PATLAMA SON DAKİKA! Şirinevler'de gerçekleşen patlamada ölü, yaralı var mı, son durum ne? Belediye başkanı açıkladı!

Şirinevler bölgesinde yaşanan bir patlama haberi, hem mahalle sakinleri hem de çevre bölgelerdeki vatandaşlar arasında büyük bir endişe ve merak uyandırdı. Patlamanın kaynağı ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Peki, Şirinevler patlama son dakika haberleri ne? Şirinevler'de gerçekleşen patlamada ölü, yaralı var mı, son durum ne? İşte detaylar…

ŞİRİNEVLER PATLAMA SON DAKİKA

Şirinevler'de yer alan bir binada meydana gelen patlama, mahalle sakinlerini korku ve endişeye sevk etti. Olayın hemen ardından, itfaiye ekipleri ve emniyet güçleri hızla olay yerine yönlendirildi. İlk incelemelere göre, patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği belirtiliyor.

ŞİRİNEVLER'DE GERÇEKLEŞEN PATLAMADA ÖLÜ, YARALI VAR MI, SON DURUM NE?

Patlama sonucu, binada hasar meydana geldi ve çevredeki bazı binalar da etkilendi. Şu ana kadar can kaybı veya yaralıların olup olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, ekipler olayın nedenini ve hasarın boyutunu belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Patlamanın tam nedeni ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

ÇEVREDEKİLER TAHLİYE EDİLİYOR

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çevrede tahliye çalışmaları başladı. Vatandaşlar binanın etrafından uzaklaştırıldı. Ciddi bir ses duyuldu, bizler de duyduk." ifadelerini kullandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

Bahadır, "Doğalgaz patlaması yaşandı bunun neticesinde yangın başladı. Bir vatandaşımız rahmetli oldu, iki vatandaşımız yaralandı." dedi.