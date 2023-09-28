Şirinevler'de meydana gelen patlama ile ilgili son dakika bilgileri araştırılıyor. Patlamanın nedeni ve tam olarak nerede olduğu konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Şirinevler patlama nerede oldu? Şirinevler patlama neden oldu? İşte detaylar...

Şirinevler patlama nerede oldu? SON DAKİKA! Şirinevler patlama neden oldu?

İstanbul Şirinevler'de bir binada patlama meydana geldi. Şirinevler'de meydana gelen patlamanın nedeni araştırılmaktadır. Patlama tam olarak nerede gerçekleşti araştırılmaktadır. Peki, Şirinevler patlama nerede oldu? SON DAKİKA! Şirinevler patlama neden oldu? Detaylar haberimizde...

ŞİRİNEVLER PATLAMA NEREDE OLDU?

İstanbul Şirinevler'de bir apartman dairesinde patlama oldu. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilirken, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Bölgeden gelen görüntülerde patlamanın meydana geldiği sokağın savaş alanına döndüğü görülüyor.

ŞİRİNEVLER PATLAMA NEDEN OLDU?

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çevrede tahliye çalışmaları başladı. Vatandaşlar binanın etrafından uzaklaştırıldı. Ciddi bir ses duyuldu, bizler de duyduk." ifadelerini kullandı.