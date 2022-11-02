Şirin Ünal kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Şirin Ünal hayatı!

Siyaset gündeminin önen çıkan isimlerinden birisi olan Şirin Ünal hakkında Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal yaşı ve nereli olduğu merak edilmekte. Peki, Şirin Ünal kim? İşte detaylar...

Şirin Ünal kimdir? Siyaset gündeminin önen çıkan isimlerinden birisi olan Şirin Ünal hakkında Şirin Ünal kimdir? Şirin Ünal yaşı ve nereli olduğu merak edilmekte. Peki, Şirin Ünal kim? İşte detaylar haberimizde...

ŞİRİN ÜNAL KİMDİR?

Şirin Ünal, emekli Türk asker ve siyasetçidir. Sinop'un Ayancık ilçesinde doğdu. 1975'te Hava Harp Okulunu, 1984'te Hava Harp Akademisini bitirdikten sonra Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. 2000'de tuğgeneral, 2004'te tümgeneral rütbesine terfi etti. 2010 yılında emekli oldu.

2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden İstanbul milletvekili seçildi. 2015 ve 2018 yıllarındaki seçimlerde de aynı göreve seçilmeyi başardı.

Doğum tarihi: 11 Ağustos 1954 (68 yıl yaşında), Ayancık, Türkiye

Partisi: Adalet ve Kalkınma Partisi

Eğitim: Armed Forces College, MSÜ Hava Harp Okulu

Görev: Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyesi şu tarihten beri: 2011

Rütbesi: Tümgeneral