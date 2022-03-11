Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın evli mi, kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın ne iş yapıyor? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın evli mi, kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın ne iş yapıyor?

Haberler.com - Gündem
Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın evli mi, kaç yaşında, nereli? Şirin Payzın ne iş yapıyor?

Son dönemde sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla gündeme gelen ünlü sunucu Şirin Payzın hakkında merak edilenler haberimizde. Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve ne iş yapıyor?

İSTANBUL (Haberler.com) - Şirin Payzın kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Ünlü Türk sunucusu Şirin Payzın sunduğu programlar ve yaptığı açıklamalarla sıklıkla gündeme gelmektedir. Son olarak başta Twitter olmak üzere sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Şirin Payzın ile ilgili bilinmeyenleri sizler için kaleme aldık.

ŞİRİN PAYZIN KİMDİR?

Şirin Payzın (1968; İstanbul ), Türk gazeteci. Şirin Payzın, Makedonya göçmeni bir babanın ve Kırım göçmeni bir annenin kızı olarak 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası gazeteci olan Şirin Payzın bir dönem Ankara'da yaşadı ve lise döneminde tiyatro ile ilgilendi.

Babası Makedon asıllı, annesi ise Kırım göçmeni olan Şirin Payzın 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Babası gazetecidir. 1987 yılında üniversite eğitimi için Fransa'ya giden Şirin Payzın babasının ölümü üzerine Türkiye'ye geri dönmek zorunda kaldı. İstanbul Üniversitesi Filoloji Bölümü'nde yarım dönem okuyan ünlü sunucu ardından Bilkent Üniversitesin'de Sanat Tarihi ve İşletme okudu. Son olarak üniversite eğitimini New York Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

1999 yılında Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Ali Ahmet Acet ile evlenmiş fakat daha sonra boşanmıştır. Şirin Payzın çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?Şirin Payzın

ŞİRİN PAYZIN NE İŞ YAPIYOR?

Üniversite sonrası iş hayatında Birleşmiş Milletler'de bulunan Daimi Temsilciliğimiz'de göreve başlamıştır. Televizyoncu Ufuk Güldemir'in bir arkadaşı ile tanışması vesilesiyle Show TV'de çalışmaya başlamıştır. 1994 ile 1999 arası ATV'de diplomasi muhabirliği yapmıştır. 1997 yılında Libya Lideri Muammer Kaddafi ile yaptığı röportajla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti "Yılın Röportajı" ödülünü kazanmıştır. 1999 yılında CNN Türk'e geçen Şirin Payzın burada çeşitli programlar ve belgeseller hazırlayıp sundu.

Haberler.com - Gündem

Şirin Payzın, Şirin Payzın, Sosyal Medya, Şirin Payzın, Şirin Payzın, İstanbul, İstanbul, İstanbul, İstanbul, Kırım, Medya, Kırım, Medya, Kırım, Medya, Türk, Gündem, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (19)

Ahmet Özümagi:

Program yöneticiliğindeki akıllı, zeki, bilgili, kıvrak zekası ile tüm moderatörlerin en başarılısıdır. Milyonların izlediği CNN ve Halk TV'deki programları, objektif fikirleri ile yurtseverliği, halktan, adaletten, ögürlükten, emekten yana oluşu; izlenme rekorları kırmıştır. Boyun eğmez kişiliğiyle saygın ama iktidarın hışmını üzerine çekmiş, yine de yılmadan, korkmadan PROGRAMLAR YAPAN; aranan bir yorumcudur.

Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
Muammer:

Nekadar saçma,basit yorumlar yapılıyor.Kadıncagız objektif yorumlar yapıyor.

Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
Özden Orhan:

İnsanların kanında Türk kanı varmı yokmu nasıl biliyorsunuz. Bu kadar cehaletin olduğu bir ülkede, birini eleştirmek için böyle bir aymazlık olamaz.. Sizin gibi lerin zırvalarına da yorum demek çok saçmalıktır.

Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
Tüm 19 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title