Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü?

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. 6 yaşındaki küçük kız çocuğunu öldüren katil ifadesinde neden öldürdüğünü de açıkladı. Peki, Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Detaylar haberimizde...

ŞİRİN ELMAS NEREDE BULUNDU?

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Ş.E.H. için çalışma yürütüldü. Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranan kız çocuğunun cansız bedeni mezarlıkta bulundu, cinayet şüphelisi gözaltına alındı.

ŞİRİN ELMAS'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığa girdiğini tespit etti. Şişli'de iki gündür kayıp olarak aranırken mezarlıkta cesedi bulunan kız çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.

"CANIMI SIKTI, BOĞARAK ÖLDÜRDÜM"

Gözaltına alınan Örün'ün ifadesinde "Yanıma geldi. Para istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Peşimi bırakmadı. Para istemeyi sürdürdü. Canımı sıktı. Ben de sinirlendim, mezarlığın orada boğarak öldürdüm. Sonra üzerini çalılarla örterek cesedi gizlemeye çalıştım" dediği öğrenildi.