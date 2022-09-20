Miss Turkey 2022 yarışması için geri sayım başladı. Finalistlerin arasında yer alan Şirin Abufaur'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Şirin Abufaur sevgilisi var mı? Miss Turkey Şirin Abufaur evli mi? İşte detaylar...

Türk sanat ve dizi dünyasına birçok yıldızı kazandırmasıyla bilinen Miss Turkey yarışmasının bu yılki taç giyme töreni için geri sayım başladı. Yarışmaya saatler kala finalistlerin arasında yer alan Şirin Abufaur'un hayatı merak konusu oldu. Peki, Şirin Abufaur sevgilisi var mı? Miss Turkey Şirin Abufaur evli mi? Detaylar haberimizde…

ŞİRİN ABUFAUR SEVGİLİSİ VAR MI?

Miss Turkey 16 numarası Şirin Abufaur'dur. Miss Turkey 20 finalistinden biri olan Şirin Abufaur, 25 yaşında Namık Kemal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunudur. Abufaur, 1.78 boyundadır. Miss Turkey finalistlerinden Şirin Abufaur, @sirinabufaur kullanıcı adıyla 2.976 takipçisi bulunmaktadır.

MİSS TURKEY ŞİRİN ABUFAUR EVLİ Mİ?

Miss Turkey yarışmasına yalnızca 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 27 yaşından küçük olan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hiç evlenmemiş ve çocuğu olmamış genç kızlar katılabilir. Bu sebeple Şirin Abufaur'un evli olmadığı bilinmektedir.