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Şırdan hayvanın neresi? Şırdan hayvanın hangi bölümüdür? TDK'ya göre şırdan ne demek?

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Şırdan hayvanın neresi? Şırdan hayvanın hangi bölümüdür? TDK'ya göre şırdan ne demek?

Şırdan veya şirden, geviş getiren hayvanların midelerinin son ve dördüncü bölümüne verilen isimdir. Peki şırdan hayvanın neresine denir? Şırdan hayvanın hangi bölümüne verilen addır? Şırdan nasıl yapılıyor? Şırdan tarifi var mı? Şırdan ne anlama geliyor?Şırdan neyden yapılır?Tüm detaylar yazımızda.

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Şırdan ne demektir merak ediliyor. Şırdan hayvanın neresidir? Şırdan hayvanın hangi bölümünden yapılıyor? Şırdan ile meşhur olan şehrimiz neresidir? Şırdan nasıl yapılır? 1 adet şırdan fiyatı ne kadardır? Şırdanın içerisinde ne var? Şırdan neyden yapılır? Şırdan tarifi ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞIRDAN NEDİR? (TDK'YA GÖRE)

Dilimizde şırdan, şirden olarak geçmektedir. TDK'nın resmi sitesinde de şirden olarak geçiyor. Şirden TDK'ya göre "Geviş getiren hayvanlarda, çiğnenmiş besinin bir kez daha mide sularıyla sindirildiği, dört bölümlü midenin dördüncü bölümü." demektir.

ŞIRDAN HAYVANIN NERESİDİR?

Şırdan hayvanın midesinin bir bölümüdür. Şırdan bazı hayvanların midelerinin son yani 4. bölümü olarak tanımlanmaktadır. Şırdan ya da şirden, geviş getiren hayvanların midelerinin son ve 4. bölümüdür. Midenin bu bölümünde yani şırdan kısmında rennet ismi verilen ve peynir mayası olarak kullanılan enzim içerikli sıvı salgılanmaktadır.

Şırdan, bazı mutfaklarda yemek malzemesi olarak kullanılabiliyor. Örneğin şırdandan yapılan şırdan dolması, Adana'nın meşhur yiyeceklerinden birisidir ve Türk mutfağında önemli bir yer tutmaktadır. Buna ek olarak şırdan dünyada da yeniliyor. Örneğin İtalya'da Floransa ilinde hazırlanmakta olan Lampredotto isimli yiyecek de şırdandan yapılıyor. Ayrıca Kore ülkesinde yapılan Makchang yemeği de şırdandan hazırlanıyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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