Sırbistan vize istiyor mu? Belgrad vizeli mi?

Sırbistan'a gitmek isteyen vatandaşlar Sırbistan vize istiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Türkiye'den Sırbistan'a vizesiz gidilir mi, Sırbistan'a vize var mı merak ediliyor. Peki, Sırbistan vize başvurusu var mı, Türkiye - Sırbistan vize muafiyet durumu nedir? Belgrad vizeli mi?

Sırbistan vize istiyor mu? Sırbistan'a gitmek isteyen vatandaşlar Sırbistan vize istiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Güneydoğu Avrupa'da Panonya Ovası ile Balkanların kesişiminde bulunan bir ülke olan Sırbistan'a gitmek isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Türkiye'den Sırbistan'a vizesiz gidilir mi, Sırbistan'a vize var mı merak ediliyor. Peki, Sırbistan vize başvurusu var mı, Türkiye - Sırbistan vize muafiyet durumu nedir? Belgrad vizeli mi? İşte Sırbistan vize istiyor mu yanıtı haberimizde...

SIRBİSTAN VİZE İSTİYOR MU?

12 Temmuz 2010 tarihinde Belgrad'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma", 3 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, diplomatik, hususi, hizmet, umuma mahsus ve seyahat belgesi hamilleri, Sırbistan'a yapacakları turizm amaçlı seyahatleri veya transit geçişlerinde, toplam ikamet süresi ilk giriş tarihinden itibaren altı ay içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.

Sırbistan'a girişte beyan edilmeyen kişi başı 10.000 Avro'nun üzerindeki nakit paraya Sırp makamları tarafından el konulmaktadır. Bu husustan haberdar olmayan vatandaşlarımızın Sırbistan sınır kapılarında mağduriyetler yaşadıkları görülmektedir. Sırbistan güzergâhını kullanan vatandaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla, Belgrad Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi tarafından hazırlanan ve yerel gümrük kurallarını özetleyen Türkçe duyurular Sırbistan'daki tüm sınır kapılarındaki pasaport ve gümrük kontrol noktalarında yer almaktadır. Belgrad Büyükelçiliğimiz bu hususta ilgili yerel makamlarla sürekli temas halindedir.

Sırbistan'ın kara, hava ve deniz sınırları yolcu giriş-çıkışlarına açıktır, kargo taşımacılığı sürmektedir.

THY'nin İstanbul-Belgrad haftalık sefer sayısı 14'tür. THY'nin Sırbistan'dan ülkemize turizm amaçlı charter seferleri gerçekleştirmesine yönelik salgın öncesindeki mevcut kısıtlama sürmektedir. Air Serbia, 2021 yaz döneminde de ülkemize (Antalya, Bodrum, Dalaman) charter uçuş gerçekleştirmiştir. THY, 23 Aralık 2021'den itibaren Anadolu Jet'le Belgrad-Ankara uçuşlarına başlamıştır. 2022 yaz döneminde İstanbul-Belgrad seferlerini günde 3'e çıkartacaktır.

Sırbistan'la ülkemiz arasında Kovid aşı sertifikaları 14 Mayıs 2021 tarihinden itibaren karşılıklı olarak tanınmıştır. Bu kapsamda ülkemizde aşı yaptırdıklarını belgeleyen vatandaşlarımız, refakatlerindeki 18 yaşından küçük çocuklarıyla birlikte Sırbistan'a PCR test sonucu ve karantina zorunluluğu olmadan seyahat edebilmektedir. Sırbistan diğer bazı ülkelerle de karşılıklı olarak aşı sertifikalarını tanımıştır. 17 Kasım 2021 tarihi itibariyle Sırbistan tarafından verilen aşı sertifikaları AB tarafından geçerli kabul edilmektedir.

Sırbistan Hükümetince, Hırvatistan, Almanya, ABD, İsviçre, Danimarka, Lüksemburg, İspanya, Avusturya, Bulgaristan, Yunanistan, Andorra, San Marino, Slovenya, Tunus, Türkiye, Romanya, Estonya, İrlanda, İzlanda, Cabo Verde ve Lihtenştayn'ın yetkili kuruluşlarınca verilen Kovid-19 hastalığının geçirildiğine dair belgeler (pozitif test sonucunun 14. gününden sonraki 6 ay içerisinde) de kabul edilmektedir.

Kovid kısıtlamaları, 12 yaş altı çocuklar; girişten sonraki 48 saat içinde Sırbistan'da yetkili kuruluşlardan alınacak negatif PCR veya hızlı antijen testi sunulması koşuluyla Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Macaristan'da oturma izni olanlar; 12 saat içinde transit geçenler; havayolu mürettebatı; resmi görevli veya transit geçen ordu, polis ve diğer güvenlik personeli; Sırbistan'da öğrenim gören Hırvatistan vatandaşları; uluslararası taşımacılık mürettebatı (hem transit hem de nihai veya hareket varış noktasının Sırbistan olması durumunda); sınır komşusu ülkelerin tarım yaptığını belgeleyen vatandaşları ve sınır komşularının Sırbistan'da çalışan vatandaşları için uygulanmamakta; 12-18 yaş arasındaki kişilere (yerli veya yabancı uyruklular) ise, Sırbistan sınırını geçtikten sonraki 48 saat içinde, yetkili halk sağlığı enstitülerinden alınacak negatif PCR veya hızlı antijen testi sunulması şartıyla ülkeye giriş izni verilmektedir.

Sırbistan'a Güney Afrika, Botsvana, Zimbabve, Namibya, Lesoto, Mozambik ve Malavi'den gelen veya son 14 gün içinde bahsekonu ülkelerde bulunan tüm yolcular, son 48 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu, Sırbistan tarafından tanınan aşı sertifikasını veya Kovid-19 hastalığının geçirildiğine dair belgesini (pozitif test sonucunun 14. gününden sonraki 6 ay içerisinde) ibraz etmek, ayrıca Sırbistan'a girmeden evvel "www.ezdravlje.gov.rs" linki üzerinden "Yabancılar Gözetim Kaydı" bölümüne kayıt yaptırıldığına ilişkin onay e-postasını ve evde karantina önlemlerinin kabul edildiğine dair doldurulmuş ve şahsen imzalanmış beyanı da sunmak zorundadırlar. Tüm yolcular, girişten itibaren ilk 24 saat içinde ve 7. gün içinde zorunlu test ile 14 günlük ev karantinasına tabi tutulmaktadır. Test, masrafları test edilen kişiye ait olmak üzere Halk Sağlığı Enstitüsü tarafından yapılacak (negatif sonuç karantinadan çıkma şartı değildir), 14 gün içinde herhangi bir semptom görülmezse, ek teste gerek kalmadan karantina önlemleri sona erecektir.

Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda Kovid-19 Merkezinde hızlı antijen ve PCR testi yapılabilmektedir.

SIRBİSTAN KÜNYESİ

Etnik Yapı: Sırp %83, Macar %3, Roman %2, Boşnak % 2, Arnavutlar %0.08

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar: BM, AGİT, Avrupa Konseyi, UNESCO, EFTA, GDAÜ, BİK, KEİ Dünya Bankası, IMF, DTÖ.

Sırbistan'ın Ülkemizdeki Diplomatik ve Konsüler Temsilciliği: Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu

SIRBİSTAN EKONOMİSİ

GSYİH (milyar $): 52,96

GSYİH büyüme oranı (%): -1

Nüfus (milyon): 6,87

Kişi başına GSYH ($): 7.666

Enflasyon oranı (%): 1,3

İşsizlik oranı (%): 9

İhracat (milyar $): 19,5

İthalat (milyar $): 26,2

Başlıca ihracat ortakları: Almanya, İtalya, Bosna-Hersek, Romanya

Başlıca ithalat ortakları: Almanya, ÇHC, İtalya, RF, Macaristan, Türkiye

Sırbistan mevcut ekonomi politikasıyla makroekonomik istikrar içinde düşük enflasyon ve istikrarlı yüksek büyüme oranlarının yakalanmasını hedeflemektedir.

Cumhurbaşkanı Vuçiç, Sırbistan ekonomisinin 2021 yılında %7,5 oranında büyümesi öngörüldüğünü açıklamıştır.Buna göre, GSYİH'nin 53 milyar Avro'ya ulaşması, dış borcun ise GSYİH'nin yüzde 57,5'i olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2020'ye kıyasla ikinci çeyrekte yüzde 13,7 büyüyen GSYİH, üçüncü çeyrekte ise yüzde 7,7 büyümüştür.

Kişi başına milli gelir yaklaşık 8 bin Dolar olup, 2022 yılı başında enflasyonun %8'e çıkması beklenmektedir (2021 yılı Kasım ayındaki oran %7,5 olarak açıklanmıştır).

TÜRKİYE - SIRBİSTAN İLİŞKİLERİ

Ülkemiz, Sırbistan'ı bölgenin istikrarı açısından kilit ülke olarak görmekte ve AB'yle bütünleşmesini desteklemektedir.

Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkiler, her iki ülkenin tarihi boyunca son yıllarda en üst düzeye ulaşmıştır. Türkiye ve Sırbistan'ın ortak bir sınırı olmamasına rağmen, her iki ülke de birbirini komşu olarak görmektedir. Bu, ikili ilişkilere verilen ortak önemi teyit etmektedir.

Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi, 2017 yılında kurulmuş olup, bugüne kadar 3 toplantı gerçekleştirilmiştir. Son toplantı, 18 Ocak 2022 tarihinde Ankara'da yapılmıştır.

SIRBİSTAN'IN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ

Sırbistan'ın yönetim şekli parlamenter demokrasi olup, özellikle dış politika alanında geniş yetkilere sahip Cumhurbaşkanı, doğrudan halk oylamasıyla, beş yıl için seçilmektedir. Sırbistan Ulusal Meclisi ise 250 sandalyeden oluşan tek kamaralı bir yasama organı olup, ülkede meclis seçimleri dört yılda bir yapılmaktadır.

Sırbistan'ın, birincil stratejik hedefi AB üyeliğidir. Bu kapsamda, 14 Aralık 2015 tarihinde AB'yle tam üyelik müzakerelerine başlanmıştır. AB, Sırbistan'ın yatırım ve ticaret alanlarında birinci ortağı olup, AB üyelik süreci kapsamında yürütülen siyasi ve ekonomik reformlar, ülkenin sosyal ve ekonomik gelişmesinin itici gücünü oluşturmaktadır. 16 Ocak 2022 tarihinde (AB üyelik sürecinde uyum çalışmaları çerçevesinde bazı yargı reformu maddeleri içeren) Anayasa değişikliğiyle ilgili referandum yapılmıştır.

Kosova'yla ilişkilerin normalleşmesi amacıyla Avrupa Birliği himayesinde başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında taraflar arasında görüşmeler zaman zaman kesintiye uğrasa da devam etmektedir.